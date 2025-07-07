По 5 тысяч гривен на семью: в Украине создали программу "Пакет школьника"

Потратить средства можно только по безналичному расчету. В Кабмине заверили, что помощь в рамках программы "Пакет школьника" не повлияет на получение субсидий или других социальных выплат.

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Украинские семьи, дети которых в этом году идут в первый класс, смогут получить одноразовую денежную помощь в размере 5 тысяч гривен на подготовку к школе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Сегодня по инициативе Президента принимаем решение о запуске новой выплаты "Пакет школьника", — отметил он.

Помощь предназначена для приобретения канцелярских принадлежностей, книг, одежды и обуви для первоклассников, которые будут учиться оффлайн.

"Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявка будет подаваться через Дію. Все будет удобно и просто", — подчеркнул премьер.

Потратить средства можно будет только по безналу. Оплату будут осуществлять карточкой в магазинах, где продаются товары для школы.

Шмыгаль подчеркнул, что эта помощь не повлияет на получение субсидий или других социальных выплат.

Министерство социальной политики вскоре сообщит, когда начнется подача заявок.

Как писал Фокус, школьникам будут платить "деньги" за оценки. В новом государственном приложении "Мрія" (детский аналог "Дії"), появится виртуальная валюта — Мрійки.