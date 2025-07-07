По 5 тисяч гривень на родину: в Україні створили програму "Пакунок школяра"

Витратити кошти можна лише безготівково. В Кабміні запевнили, що допомога в межах програми "Пакунок школяра" не вплине на отримання субсидій чи інших соціальних виплат.

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Українські родини, діти яких цього року йдуть у перший клас, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку до школи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні за ініціативи Президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати "Пакунок школяра"", – зазначив він.

Допомога призначена для придбання канцелярського приладдя, книжок, одягу та взуття для першокласників, які навчатимуться офлайн.

"Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через Дію. Все буде зручно і просто", – наголосив прем’єр.

Витратити кошти можна буде лише безготівково. Оплату здійснюватимуть карткою у магазинах, де продаються товари для школи.

Шмигаль підкреслив, що ця допомога не вплине на отримання субсидій або інших соціальних виплат.

Міністерство соціальної політики незабаром повідомить, коли розпочнеться подача заявок.

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