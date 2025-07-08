Понад 5 тисяч гривень: хто має право на надбавку до пенсії та як її оформити

Певні категорії громадян мають право на надбавку до пенсії, яка виплачується відповідно до закону про особливі заслуги перед Україною. Раніше такі люди отримували доплату у розмірі 4 200 грн, але з 1 липня ця сума зросла завдяки індексації.

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У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон №3113-ІХ, який стосується пенсій певних категорій українців, розповіла пресслужба Пенсійного фонду. Ідеться про додаткові виплати для людей, які постраждали від комуністичного режиму, борців за незалежність України та деяких інших. Виплати підлягають індексації, яку провели у 2025 році. Завдяки перерахунку люди отримуватимуть на 17% більше, пояснило відомство.

Пенсійний фонд пояснив, що розмір виплат залежить від коефіцієнта збільшення, про який ідеться у ч. 2 ст. 42 закону про пенсійне страхування. Оновлений розмір надбавки до пенсії — 5055,77 грн.

Пенсії в Україні — як оформити надбавку

На порталі ПФУ описується процедура отримання надбавки до пенсії для борців за незалежність та для інших категорій українців:

підстава для надбавки — документ про наявність відповідного статусу, виданий спеціальними комісіями місцевих органів влади;

для нарахування коштів слід подати заяву й додати до неї усі необхідні документи;

за потреби, ПФУ може попросити надати додаткові документи, про що попередить заявника;

надбавку нараховують з дати подання заяви або з моменту, коли людина отримала право на надбавку і протягом 12 місяців подала відповідну заяву;

якщо громадянин має право на кілька надбавок до пенсії, то встановлюється максимальна.

Хто має право на надбавку до пенсії за особливі заслуги:

Герої України, люди, які отримали орден Небесної Сотні, або чотири та більше орденів, люди зі званням "народний", отриманим після здобуття незалежності;

ветерани, які боролись за суверенітет та територіальну цілісність (після 1991 року);

переможці Олімпійських та Параолімпійських ігор та інших масштабних змагань, космонавти, громадяни зі званням "заслужений", матері (та батьки-одинаки) п'яти та більше дітей;

громадяни, які боролись за незалежність України протягом 20 століття, та люди, визнані жертвами репресій комуністичного режиму.

Отримання пенсії за особливі заслуги регулюється однойменним законом №1767-ІІІ від 1 червня 2020 року, а також законом №314-VIII про вшанування борців за незалежність та законом №962-XII про жертв репресій з 2017 по 1991 роки.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям старших 70 років, 456 грн — старших 75 років, 57- грн — старших 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні й про те, які періоди обрати для більших виплат.