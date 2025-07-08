Более 5 тысяч гривен: кто имеет право на прибавку к пенсии и как ее оформить

Определенные категории граждан имеют право на надбавку к пенсии, которая выплачивается в соответствии с законом об особых заслугах перед Украиной. Ранее такие люди получали доплату в размере 4 200 грн, но с 1 июля эта сумма выросла благодаря индексации.

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В 2023 году Верховная Рада приняла закон №3113-ІХ, который касается пенсий определенных категорий украинцев, рассказала пресс-служба Пенсионного фонда. Речь идет о дополнительных выплатах для людей, пострадавших от коммунистического режима, борцов за независимость Украины и некоторых других. Выплаты подлежат индексации, которую провели в 2025 году. Благодаря перерасчету люди будут получать на 17% больше, пояснило ведомство.

Пенсионный фонд объяснил, что размер выплат зависит от коэффициента увеличения, о котором говорится в ч. 2 ст. 42 закона о пенсионном страховании. Обновленный размер надбавки к пенсии — 5055,77 грн.

Пенсии в Украине — как оформить прибавку

На портале ПФУ описывается процедура получения надбавки к пенсии для борцов за независимость и для других категорий украинцев:

основание для надбавки — документ о наличии соответствующего статуса, выданный специальными комиссиями местных органов власти;

для начисления средств следует подать заявление и приложить к нему все необходимые документы;

при необходимости, ПФУ может попросить предоставить дополнительные документы, о чем предупредит заявителя;

надбавку начисляют с даты подачи заявления или с момента, когда человек получил право на надбавку и в течение 12 месяцев подал соответствующее заявление;

если гражданин имеет право на несколько надбавок к пенсии, то устанавливается максимальная.

Кто имеет право на надбавку к пенсии за особые заслуги:

Герои Украины, люди, которые получили орден Небесной Сотни, или четыре и более ордена, люди со званием "народный", полученным после обретения независимости;

ветераны, которые боролись за суверенитет и территориальную целостность (после 1991 года);

победители Олимпийских и Параолимпийских игр и других масштабных соревнований, космонавты, граждане со званием "заслуженный", матери (и отцы-одиночки) пяти и более детей;

граждане, которые боролись за независимость Украины в течение 20 века, и люди, признанные жертвами репрессий коммунистического режима.

Получение пенсии за особые заслуги регулируется одноименным законом №1767-III от 1 июня 2020 года, а также законом №314-VIII о чествовании борцов за независимость и законом №962-XII о жертвах репрессий с 2017 по 1991 годы.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.