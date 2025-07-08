Засуха и война уничтожают урожай этого года: в каких областях наихудшая ситуация

В июне ряд регионов Украины накрыла засуха — небольшие дожди прошли, но их было недостаточно для сохранения урожая. Кроме того, на это наложились проблемы из-за боевых действий, и аграрии оказались в затруднительном положении из-за одолженных денег.

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Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, как рассказал в эфире "Громадського радіо" заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Тех показателей, на которые аграрии надеялись, они не получат.

"Засуха, к сожалению, расширяет свое влияние", — подчеркнул эксперт.

По его словам, от погодных условий уже достаточно сильно страдает Днепропетровская область и часть Николаевской. Не исключено, что условия ухудшатся и в Кировоградской области.

"Ведь в течение июня и в начале июля не было тех осадков, которые могли бы улучшить условия для созревания растений", — пояснил Марчук.

Кроме того, на ситуацию с урожаем 2025 года повлияют и боевые действия, в частности речь идет о прифронтовых территориях Херсонской и Запорожской областей. Эксперт рассказал, что аграрии, которые вернулись в Херсонскую область после освобождения земель, набирались долгов для своей работы. Поля были заминированы, а их техника — уничтожена. Теперь из-за погоды эти люди теряют урожай, а вместе с ним и способность финансово себя защитить.

Из-за такой ситуации аграрии просили о финансовой помощи у правительства. Однако положительного ответа они не получили. Им ответили, что в 2025 году такие расходы из бюджетов не предусмотрены.

"Конечно, не предусмотрено, потому что никто не ожидал, что в 2025 году может быть такая засуха. Но можно было бы сейчас через резервные фонды частично подобрать возможности именно для аграриев с прифронтовых территорий", — подчеркнул Марчук.

Аграрии предлагают властям создание программы государственного страхования. Такой механизм просят принять на следующий год.

Отдельно эксперт прокомментировал вопрос орошения полей. Сейчас фермеры задумываются об этом даже в тех областях, где чаще идут дожди. По оценке Марчука, если оросительная реформа не будет принята, под угрозой окажутся 15 миллионов гектаров сельхозземель. Эти поля просто не будут давать ожидаемых показателей урожая.

Напомним, в этом году в Украине заработает новая программа "Пакет школьника". Каждая семья, которая отправляет ребенка в первый класс, получит помощь в размере 5 тысяч гривен.

Часть пенсионеров в Украине имеет право на прибавку. С 1 июля ее сумма благодаря индексации выросла до более 5 тысяч гривен.