В Україну йде холодний фронт: де відступить спека (метеокарти)

В Україні 10 липня ще протримається спека, місцями сонце підігріє до +40 градусів. Уже наступного дня температура повітря знизиться.

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Сильна спека триматиметься на сході, півдні та в центрі України: у цих регіонах очікується від +33 до +39 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Інтенсивне сонце може підігріти і до +40 градусів, підкреслює фахівець.

Центр України відзначиться температурними відмінностями

У північних регіонах погода відрізнятиметься: у Житомирській області — від +25 до +27 градусів, на Чернігівщині можливо +32, а на Київщині — до +33 градусів. Найспекотніше буде в Сумській області, де температура повітря підніметься до +35 градусів.

Центр України теж відзначиться температурними відмінностями: від +25 градусів у Вінницькій області до +37 градусів на Дніпропетровщині.

На півдні прогнозують спеку, але в Одеській області температура опуститься нижче +30. У західних областях очікується від +15 до +19 градусів.

Дощі, грози та сильні зливи 10-го липня пройдуть у західній частині країни та на Вінниччині. Увечері дощі можуть дійти до Житомирської та Київської областей. На решті території України буде сухо і сонячно, зауважила Діденко.

У Києві 11 липня температура повітря почне знижуватися — очікується від +23 до +25 градусів.

Погода в Україні 10 липня: де очікуються метеорологічні явища?

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 10 липня в кількох областях.

У деяких регіонах будуть сильні дощі

У Хмельницькій області можливий сильний вітер до 20 м/с і дощ, у регіоні оголосили 1-й рівень небезпеки.

У Львівській області 10 липня пройдуть сильні дощі, шквальний вітер до 20 м/с. У Львові може бути сильний дощ, пориви вітру та град вдень. У Вінницькій області очікується гроза, вночі — дощ.

Грози з дощами прогнозують у Чернівецькій та Черкаській областях. В останньому регіоні оголосили підвищений рівень небезпеки.

Нагадаємо, 9 липня в Україні була чи не найспекотніша погода в Європі. На сході, півдні та в більшості центральних областей повітря розігрілося до 33-39 градусів.

На півдні Австралії аномальна спека змушує людей ховатися під землею. Місцеві жителі будують глибокі бунгало без вікон із вітальнями, кухнями та спальнями.