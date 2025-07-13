Украину охватит изнуряющая жара: где температура поднимется до +41 градуса в тени (карта)

В воскресенье, 13 июля, на территории Украины установится экстремально жаркая погода.

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Сегодня погода в Украине останется изменчивой. Наиболее высокие температуры ожидаются на востоке страны — +41 градуса. При этом даже в западных регионах, где будет относительно прохладнее, свежести ждать не стоит. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Погода сегодня — где ожидать сильную жару

На западе страны синоптики прогнозируют наиболее комфортную погоду — от +26 до +28 по Цельсию. Осадков не ожидается, небо будет лишь слегка затянуто облаками.

Карта погоды на 13 июля

К северу температура поднимется до +29 градусов, преимущественно сухо, однако в Сумской области возможны грозовые дожди.

На востоке, невзирая на прогнозируемые грозы, погода остается невыносимо жаркой. В Харьковской области температура составит около +31 градуса, в Донецкой и Луганской — достигнет рекордных +41 по Цельсию.

Центральные регионы также окажутся под влиянием жары — от +29 до +33 на солнце. В Полтавской и Днепропетровской областях кратковременные дожди и грозы.

На юге страны воздух прогреется до +35 градусов, при этом в Запорожской области и в Крыму возможны осадки.

Напомним, что вечером 12 июля начался сильный ливень с грозой в Харькове и области. Шквальным ветром в городе повалило деревья, начались перебои с электроснабжением. Местные власти сообщают о погибших и пострадавших из-за непогоды.

А в ночь на 10 июля Львов ушел под воду из-за сильного ливня, который поднял уровень воды в реке Зубра. Затопило улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, потоками переворачивало и сносило автомобили.