Харьков накрыла гроза с градом: бурей повалило деревья, есть погибшие и травмированные (видео)

Вечером 12 июля начался сильный ливень с грозой в Харькове и области. Шквальным ветром в городе повалило деревья, начались перебои с электроснабжением. Местные власти сообщают о погибших и пострадавших из-за непогоды.

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В городе прошел сильный дождь с градом и шквальным ветром. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трех пострадавших в областном центре из-за непогоды по состоянию на 21:16.

По словам Олега Синегубова, в частном доме в Салтовском районе обвалилась крыша, медики оказывают помощь пострадавшим.

"Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев", — рассказал глава ОГА.

В Основянском районе города дерево упало на семилетнего ребенка. Девочку госпитализировали, медики оказывают ей помощь.

Кроме того, Олег Синегубов сообщил о гибели 56-летней женщины в селе Першотравневое Змиевской громады из-за поваленного непогодой дерева.

Гроза в Харькове вызвала перебои с электроснабжением

В Харьковском городском совете также предупредили о перебоях с электроснабжением в городе из-за непогоды и большого количества веток и деревьев, упавших на дороги. Также из-за отсутствия питания на насосных станциях в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. В Балаклейской городские военные администрации рассказали, что из-за непогоды остались без электроснабжения также населенные пункты Вербовка и Борщевка и частично сам город Балаклея.

Местный паблик "Харьков life" показал кадры неба, покрытого черными облаками.

"Небо над регионом будто из фильма об апокалипсисе", — отметили админы канала и призвали харьковчан быть осторожными на улицах.

Харьковские паблики также публикуют видео, на которых видно, как ливнем затапливает улицы, а шквальный ветер срывает шифер с крыш и валит деревья. Также местные каналы сообщили, что молния попала в электричку — по словам авторов сообщения, обошлось без пострадавших.

Сколько продлится гроза в Харькове

Дежурный синоптик Евгения Ляшенко рассказала в комментарии "Суспільному", что гроза в Харькове и области продлится в ночь на 13 июля.

"Вероятны ливни, штормовой ветер, град. Также на завтра действует штормовое предупреждение", — сказала синоптик.

Непогода в Днепре

О грозе и граде также сообщают в сети жители Днепра. В Telegram-канале "ХДніпро" публикуют кадры молнии над городом.

Напомним, в ночь на 10 июля Львов ушел под воду из-за сильного ливня, который поднял уровень воды в реке Зубра. Затопило улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, потоками переворачивало и сносило автомобили.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха 10 июля рассказывала, что в ближайшие дни в Украине ожидаются погодные качели с кратковременными дождями, однако в большинстве регионов будет преобладать жара.