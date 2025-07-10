От +10 до почти +40: в Украине ожидаются погодные качели и тропические ночи

Синоптики предупреждают о нетипичной для июля погодной ситуации в Украине — на западе температура ночью будет опускаться до +10 градусов, тогда как на востоке днем возможны почти рекордные +39. Кое-где ночной воздух не будет охлаждаться ниже +26 градусов, что соответствует тропическим условиям.

Related video

О существенных различиях температурного режима на западе и востоке страны в течение недели рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как сообщила Птуха, в ближайшие дни Украину ожидают мощные перепады температур: на западе — прохладная погода, а на востоке — сильная жара. Это связано с большой территорией страны, которая охватывает разные климатические зоны.

"На большинство территории Украины будет влиять поле высокого атмосферного давления и обеспечит погоду без осадков. Но, в то же время, с запада в ближайшие дни будет влиять атмосферный фронт с кратковременными дождями. А вот жаркая погода будет удерживаться в большинстве регионов", — отметила специалист.

Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни будет наблюдаться значительная разница между ночной и дневной температурами воздуха.

"Остальная территория (юг и восток, — ред.) остается в раскаленной воздушной массе, где ночи будут в пределах 17–23 градусов, дневной максимум — преимущественно сильная жара, — 35–39 градусов", — рассказала синоптик.

"Температура в ночные часы в большинстве областей +13... +19 градусов, днем +27... +33 градуса. 14 июля в западных областях +22... +26 градусов, на юге и востоке страны ночью остается достаточно тепло, +19... +25 градусов, днем сильная жара, +35... +38 градусов. И только на Луганщине 13-14 июля местами может быть чрезвычайная жара, около +40 градусов", — рассказала синоптик в интервью OBOZ.UA.

Согласно краткой климатической характеристике июля от Украинского гидрометеорологического центра, абсолютный максимум температуры воздуха составит — 33,4–39,6°, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами 40–41,6°, в горных районах — 27–37°. Абсолютный минимум температуры — 2–9º тепла, на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами 10–13° тепла, на высокогорье Карпат от 2° тепла до 1° мороза.

В период с 13 по 15 июля синоптики прогнозируют продолжение погодной нестабильности. На западе и частично на Левобережье возможны кратковременные дожди и отдельные грозы. На остальной территории — сухо.

На прошлой неделе синоптики предупреждали о формировании волны жары, которая охватит восток и юг Украины. Теперь прогнозируют, что пик придется на период 13–14 июля с вероятностью достижения +40 градусов на востоке страны.

Как сообщал Фокус, до 13 июля, по прогнозу погоды от Укргидрометцентра, в Украине показатели погоды будут контрастными.

Фокус уже рассказывал, как безопасно охладить квартиру в жару.