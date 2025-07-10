Від +10 до майже +40: в Україні очікуються погодні гойдалки та тропічні ночі

Синоптики попереджають про нетипову для липня погодну ситуацію в Україні — на заході температура вночі опускатиметься до +10 градусів, тоді як на сході вдень можливі майже рекордні +39. Подекуди нічне повітря не охолоджуватиметься нижче +26 градусів, що відповідає тропічним умовам.

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Про суттєві відмінності температурного режиму на заході й сході країни упродовж тижня розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як повідомила Птуха, найближчими днями Україну очікують потужні перепади температур: на заході — прохолодна погода, а на сході — сильна спека. Це пов’язано з великою територією країни, яка охоплює різні кліматичні зони.

"На більшість території України буде впливати поле високого атмосферного тиску і забезпечить погоду без опадів. Але, в той же час, із заходу найближчими днями впливатиме атмосферний фронт із короткочасними дощами. А ось спекотна погода буде утримуватися у більшості регіонів", — зазначила фахівчиня.

Наталія Птуха зазначила, що найближчими днями буде спостерігатися значна різниця між нічною та денною температурами повітря.

"Решта території (південь та схід, — ред.) залишається в розжареній повітряній масі, де ночі будуть в межах 17–23 градуси, денний максимум – переважно сильна спека, — 35–39 градусів", — розповіла синоптикиня.

"Температура в нічні години у більшості областей +13… +19 градусів, вдень +27… +33 градуси. 14 липня у західних областях +22… +26 градусів, на півдні та сході країни вночі залишається досить тепло, +19… +25 градусів, удень сильна спека, +35… +38 градусів. І лише на Луганщині 13–14 липня місцями може бути надзвичайна спека, близько +40 градусів", — розповіла синоптикиня в інтерв'ю OBOZ.UA.

Згідно з короткою кліматичною характеристикою липня від Українського гідрометеорологічного центру, абсолютний максимум температури повітря становитиме — 33,4–39,6°, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму місцями 40–41,6°, в гірських районах — 27–37°. Абсолютний мінімум температури — 2–9º тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10–13° тепла, на високогір’ї Карпат від 2° тепла до 1° морозу.

У період з 13 по 15 липня синоптики прогнозують продовження погодної нестабільності. На заході та частково на Лівобережжі можливі короткочасні дощі й окремі грози. На решті території — сухо.

Минулого тижня синоптики попереджали про формування хвилі спеки, яка охопить схід і південь України. Тепер же прогнозують, що пік припаде на період 13–14 липня з імовірністю досягнення +40 градусів на сході країни.

Як повідомляв Фокус, до 13 липня, за прогнозом погоди від Укргідрометцентру, в Україні показники погоди будуть контрастними.

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