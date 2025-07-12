Харків накрила гроза з градом: бурею повалило дерева, є загиблі та травмовані (відео)

Ввечері 12 липня розпочалася сильна злива з грозою в Харкові та області. Шквальним вітром в місті повалило дерева, почалися перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомляє про загиблих і постраждалих через негоду.

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У місті пройшов сильний дощ із градом та шквальним вітром. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих в обласному центрі через негоду станом на 21:16.

За словами Олега Синєгубова, у приватному будинку в Салтівському районі обвалився дах, медики надають допомогу постраждалим.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев", — розповів голова ОВА.

В Основ'янському районі міста дерево впало на семирічну дитину. Дівчинку госпіталізували, медики надають їй допомогу.

Крім того, Олег Синєгубов повідомив про загибель 56-річної жінки в селі Першотравневе Зміївської громади через повалене негодою дерево.

Гроза в Харкові спричинила перебої з електропостачанням

В Харківській міській раді також попередили про перебої з електропостачанням в місті через негоду та велику кількість гілок і дерев, що впали на дороги. Також через відсутність живлення на насосних станціях у місті спостерігаються перебої з водопостачанням. У Балаклійській міські військові адміністрації розповіли, що через негоду залишилися без електропостачання також населені пункти Вербівка і Борщівка та частково саме місто Балаклія.

Місцевий паблік "Харьков life" показав кадри неба, вкритого чорними хмарами.

"Небо над регіоном ніби з фільму про апокаліпсис", — зазначили адміни каналу та закликали харків'ян бути обережними на вулицях.

Харківські пабліки також публікують відео, на яких видно, як зливою затоплює вулиці, а шквальний вітер зриває шифер з дахів і валить дерева. Також місцеві канали повідомили, що блискавка потрапила в електричку — за словами авторів допису, обійшлося без постраждалих.

Скільки триватиме гроза в Харкові

Чергова синоптикиня Євгенія Ляшенко розповіла в коментарі "Суспільному", що гроза в Харкові та області триватиме в ніч на 13 липня.

"Ймовірні зливи, штормовий вітер, град. Також на завтра діє штормове попередження", — сказала синоптикиня.

Негода в Дніпрі

Про грозу та град також повідомляють у мережі жителі Дніпра. В Telegram-каналі "ХДніпро" публікують кадри блискавки над містом.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня Львів пішов під воду через сильну зливу, яка підняла рівень води в річці Зубра. Затопило вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, потоками перевертало та зносило автомобілі.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха 10 липня розповідала, що найближчими днями в Україні очікуються погодні гойдалки з короткочасними дощами, однак у більшості регіонів переважатиме спека.