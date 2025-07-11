Погода на выходные: Диденко рассказала, где будет почти +40, а где жара возьмет паузу (карта)

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что выходные в Украине будут по-июльски жаркими. Однако в части регионов ожидается комфортная температура и дожди.

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Прохладнее всего на выходных 12-13 июля будет в западных областях. Об этом известно из прогноза погоды, опубликованного экспертом в Facebook.

Прогноз погоды на выходные

Жарче всего в субботу будет в Луганской, Харьковской, Донецкой областях. Там столбики термометров будут фиксировать от +33 до +38 градусов.

На западе же прогнозируют от 21 до 25 градусов тепла. На севере тоже наступит "комфортная летняя пауза от жары", там будут фиксировать от 24 до 28.

В центральных областях днем будут разные показатели. В Винницкой области ожидается 22-24 градуса тепла, в Черкасской и Полтавской областях — 25-20, а в Кировоградской области — 26-30. Жарче всего будет на Днепровщине, там столбики термометров будут фиксировать от +30 до +35 градусов.

В северной части страны будет царить жара, там прогнозируют от +30 до +33. Исключением станут Запорожская область, а также часть Херсонщины и степная часть Крыма, где температура раскаленного солнцем воздуха будет достигать +37.

Опубликованная синоптиком карта Фото: facebook Наталка Диденко

Где будут дожди: прогноз погоды

12 июля дожди с грозами пройдут местами на западе. Также во второй половине дня они прольются в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В остальных регионах будет сухо. В Киеве возможен дождь с грозой лишь уже к вечеру.

"В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится", — отметила Диденко.

Напомним, ночью на 10 июля на Львовщине из-за интенсивного ливня поднялся уровень воды в реке Зубра. Затопило улицы Львова и ближайших населенных пунктов, машины переворачивало и сносило.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в городе за 12 часов выпало 115% месячной нормы осадков. Такое произошло впервые за весь многолетний период наблюдений синоптиков.