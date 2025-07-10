Наводнение во Львове: в городе выпал "чрезвычайный" дождь, который побил рекорд за всю историю наблюдений

Ночью 10 июля во Львове выпало рекордное количество осадков. Синоптики говорят, что таких дождей не было за всю историю наблюдений.

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Во Львове ночью 10 июля за 12 часов выпало 115% месячной нормы осадков, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"10 июля ночью наблюдался чрезвычайный дождь. Количество осадков составило 110,2 мм за 12 часов. Это составляет 115% от месячной нормы", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, такое количество осадков наблюдается впервые за весь многолетний период наблюдений.

Сильный дождь во Львове 10 июля: что известно

Из-за мощных дождей и выхода из берегов реки Зубра во Львове произошло подтопление. Местами вода достигала почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Жителей призвали перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили с подземных паркингов и потенциально опасных участков.

Напомним, в ночь на 10 июля во Львовской области из-за интенсивного ли вня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу, переворачивая и снося. На восточных окраинах Львова залило несколько улиц. Также усложнился проезд по трассе Т1416, которая направляется из областного центра в город Меденичи. Укргидрометцентр предупредил о III уровне опасности.

Фокус также писал, что 9 июля агентство CNN показало последствия наводнения в США, в результате которого погибло 119 человек.