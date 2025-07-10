Повінь у Львові: у місті випав "надзвичайний" дощ, який побив рекорд за всю історію спостережень

Вночі 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів. Синоптики кажуть, що таких дощів не було за всю історію спостережень.

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У Львові вночі 10 липня за 12 годин випало 115% місячної норми опадів, повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

"10 липня вночі спостерігався надзвичайний дощ. Кількість опадів склала 110,2 мм за 12 годин. Це становить 115% від місячної норми", — йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, така кількість опадів спостерігається вперше за весь багаторічний період спостережень.

Сильний дощ у Львові 10 липня: що відомо

Через потужні дощі та вихід з берегів річки Зубра у Львові сталося підтоплення. Місцями вода сягала майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Мешканців закликали перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня у Львівській області через інтенсивну зливу піднявся рівень води у річці Зубра. Потік води затопив вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, заливаючи автомобілі по дах, перевертаючи та зносячи. На східних околицях Львова залило кілька вулиць. Також ускладнився проїзд по трасі Т1416, яка прямує з обласного центру до міста Меденичі. Укргідрометцентр попередив про ІІІ рівень небезпеки.

Фокус також писав, що 9 липня агентство CNN показало наслідки повені у США, внаслідок якої загинуло 119 людей.