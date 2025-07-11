Погода на вихідні: Діденко розповіла, де буде майже +40, а де спека візьме паузу (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вихідні в Україні будуть по-липневому спекотними. Однак у частині регіонів очікується комфортна температура та дощі.

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Найпрохолодніше на вихідних 12-13 липня буде у західних областях. Про це відомо з прогнозу погоди, опублікованого експерткою у Facebook.

Прогноз погоди на вихідні

Найспекотніше у суботу буде в Луганській, Харківській, Донецькій. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть від +33 до +38 градусів.

На заході ж прогнозують від 21 до 25 градусів тепла. На півночі теж настане "комфортна літня пауза від спеки", там фіксуватимуть від 24 до 28.

У центральних областях вдень будуть різні показники. У Вінницькій області очікується 22-24 градусі тепла, у Черкаській і Полтавській областях — 25-20, а у Кіровоградській області — 26-30. Найспекотніше буде на Дніпровщині, там стовпчики термометрів фіксуватимуть від +30 до +35 градусів.

У північній частині країни пануватиме спека, там прогнозують від +30 до +33. Винятком стануть Запорізька область, а також частина Херсонщини та степова частина Криму, де температура розпеченого сонцем повітря сягатиме до +37.

Опублікована синоптикинею карта Фото: facebook Наталка Діденко

Де будуть дощі: прогноз погоди

12 липня дощі з грозами пройдуть місцями на заході. Також у другій половині дня вони проллються у Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. У решті регіонів буде сухо. У Києві можливий дощ з грозою лише вже надвечір.

"У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться", — зауважила Діденко.

Нагадаємо, вночі на 10 липня на Львівщині через інтенсивну зливу піднявся рівень води у річці Зубра. Затопило вулиці Львова та найближчих населених пунктів, машини перевертало та зносило.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що у місті за 12 годин випало 115% місячної норми опадів. Таке сталося вперше за весь багаторічний період спостережень синоптиків.