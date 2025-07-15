Дощова сосиска: злива біблійних масштабів затопила Москву, — ЗМІ

Місячна норма опадів випала в кількох районах Москви менш ніж за дві години. Рух транспорту в деяких районах повністю зупинено, а в Підмосков'ї вже чотири будинки згоріли від ударів блискавок.

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Російську столицю накрила "біблійна" злива: через проливні дощі поплив громадський транспорт і легковики, в Останкінську телевежу вдарила блискавка, а Аероекспрес до аеропорту Шереметьєво скасували з технічних причин. Фокус зібрав усе, що відомо.

Затопило цілі райони Москви

Деякі вулиці в Москві сьогодні перетворилися на моря. Вулиці поступово заливає і в Бабушкінському районі міста, а також у районі Хамовників. Також затопило елітні будинки на Патріарших ставках — там вода піднялася майже на метр. І потонули машини, які стояли на підземних паркінгах.

Затопило цілі райони Москви

Місцеві ЗМІ публікують метеорологічні карти, іронічно зазначаючи, що Москву накрив атмосферний фронт у вигляді "дощової сосиски".

Москву накрила "дощова сосиска" Фото: Соцсети

Також повідомляють, що протік дах у Держдумі.

Через зливи літаки облітають Москву. Над Шереметьєво ллє сильний дощ. Водночас у пресслужбі аеропорту сказали, що "Шереметьєво" працює штатно.

Заливати Москву почало ще з 12 липня. Уже відомо, що в Підмосков'ї згоріли щонайменше чотири будинки через удари блискавок. А троє людей загинули, бо опинилися на пляжі під час грози — блискавка вдарила просто в них. Це сталося за 130 км від російської столиці в Тульській області.

Від удару блискавки загинули троє людей і згоріли чотири будинки Фото: Соцсети

Деякі транспортні експерти вважають, що одна з причин криється в забитих сміттям ливневках.

"Можливо, дороги топить через те, що водовідводи були забиті листям і будівельним сміттям. Друга причина: у місцях підтоплень немає водовідведення. Отже, потрібно додатково будувати ділянки дощової каналізації", — сказано в повідомленні. Депутат Держдуми Дмитро Гусєв запропонував модернізувати зливостоки коштом федерального бюджету, заявивши, що ситуація "погіршується", але попередив, що це буде дорого.

Фото: Соцсети

Москву накрила тропічна злива Фото: Соцсети

Метро також частково зупинилося на деяких лініях.

Також повідомляється, що проливні дощі пройшли в Новосибірську, за 3000 км від Москви. При цьому в Карелії попереджають про небезпеку лісових пожеж, там дощів не було вже кілька тижнів.

При цьому синоптики попереджають, що заливати Москву буде до кінця тижня, судячи з прогнозів, дощі з грозами йтимуть щодня.

Москву топитиме до кінця тижня

Нагадаємо, в Україні, згідно з прогнозом погоди на тиждень, з 14 по 20 липня, буде дуже спекотно. Температура сягне нових рекордів. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях — температура повітря там сягатиме +34 градуси.

Раніше в Харкові та Дніпрі негода призвела до серйозних наслідків як у містах, так і в прилеглих районах: зафіксовано випадки травм, перебої з електропостачанням, затоплення вулиць і пошкодження об'єктів інфраструктури.