Дощова сосиска: злива біблійних масштабів затопила Москву, — ЗМІ
Місячна норма опадів випала в кількох районах Москви менш ніж за дві години. Рух транспорту в деяких районах повністю зупинено, а в Підмосков'ї вже чотири будинки згоріли від ударів блискавок.
Російську столицю накрила "біблійна" злива: через проливні дощі поплив громадський транспорт і легковики, в Останкінську телевежу вдарила блискавка, а Аероекспрес до аеропорту Шереметьєво скасували з технічних причин. Фокус зібрав усе, що відомо.
Деякі вулиці в Москві сьогодні перетворилися на моря. Вулиці поступово заливає і в Бабушкінському районі міста, а також у районі Хамовників. Також затопило елітні будинки на Патріарших ставках — там вода піднялася майже на метр. І потонули машини, які стояли на підземних паркінгах.
Місцеві ЗМІ публікують метеорологічні карти, іронічно зазначаючи, що Москву накрив атмосферний фронт у вигляді "дощової сосиски".
Також повідомляють, що протік дах у Держдумі.
Через зливи літаки облітають Москву. Над Шереметьєво ллє сильний дощ. Водночас у пресслужбі аеропорту сказали, що "Шереметьєво" працює штатно.
Заливати Москву почало ще з 12 липня. Уже відомо, що в Підмосков'ї згоріли щонайменше чотири будинки через удари блискавок. А троє людей загинули, бо опинилися на пляжі під час грози — блискавка вдарила просто в них. Це сталося за 130 км від російської столиці в Тульській області.
Деякі транспортні експерти вважають, що одна з причин криється в забитих сміттям ливневках.
"Можливо, дороги топить через те, що водовідводи були забиті листям і будівельним сміттям. Друга причина: у місцях підтоплень немає водовідведення. Отже, потрібно додатково будувати ділянки дощової каналізації", — сказано в повідомленні. Депутат Держдуми Дмитро Гусєв запропонував модернізувати зливостоки коштом федерального бюджету, заявивши, що ситуація "погіршується", але попередив, що це буде дорого.
Метро також частково зупинилося на деяких лініях.
Також повідомляється, що проливні дощі пройшли в Новосибірську, за 3000 км від Москви. При цьому в Карелії попереджають про небезпеку лісових пожеж, там дощів не було вже кілька тижнів.
При цьому синоптики попереджають, що заливати Москву буде до кінця тижня, судячи з прогнозів, дощі з грозами йтимуть щодня.
Нагадаємо, в Україні, згідно з прогнозом погоди на тиждень, з 14 по 20 липня, буде дуже спекотно. Температура сягне нових рекордів. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях — температура повітря там сягатиме +34 градуси.
Раніше в Харкові та Дніпрі негода призвела до серйозних наслідків як у містах, так і в прилеглих районах: зафіксовано випадки травм, перебої з електропостачанням, затоплення вулиць і пошкодження об'єктів інфраструктури.