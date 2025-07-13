В Україну повертається спека: синоптик попереджає про можливий температурний рекорд (фото)

Згідно з прогнозом погоди на тиждень, з 14 по 20 липня, погода в Україні залишиться дуже спекотною. Температура сягне нових рекордів.

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Найспекотніше буде на півдні, сході та в центральних областях — температура повітря там сягатиме +34 градуси. Прогноз погоди на тиждень надала відома синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на тиждень — коли настане найсильніша спека

У північних регіонах очікується до +30 на сонці, а на заході відносно прохолодніше — +25...+29 за Цельсієм.

Переважатиме суха погода на тижні в Україні, проте на заході країни вдень і до вечора можливі короткочасні дощі з грозами.

У Києві понеділок пройде без опадів. Максимальна температура повітря становитиме до +29 градусів.

Невелике похолодання очікується в четвер-п'ятницю, 17-18 липня. Тоді, за словами Діденка, в Україну на деякий час прорветься свіже повітря, і температура знизиться до +25 градусів, на півдні та сході — до +30 за Цельсієм.

Карта температур

Однак полегшення буде коротким. Уже наступних вихідних спека повернеться, а з нею — ймовірність нового температурного піку.

"Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, на наступному тижні, орієнтовно у вівторок, 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, імовірно, до +40 градусів і навіть трішечки вище", — наголосила Наталка Діденко.

Вона закликає дотримуватися простих, але важливих порад: економити електроенергію, щоб уникнути збоїв з охолодженням, уникати надмірних фізичних навантажень, носити легкий світлий одяг і достатньо пити води.

Карта повітряних мас і температур

Нагадаємо, що в Харкові та Дніпрі негода призвела до серйозних наслідків як у містах, так і в прилеглих районах: зафіксовано випадки травм, перебої з електропостачанням, затоплення вулиць і пошкодження об'єктів інфраструктури.

А сьогодні, 13 липня, синоптики обіцяли, що у східних регіонах очікується екстремально спекотна погода. У Харківській області температура становитиме близько +31 градуса, на Донеччині та Луганщині — сягне рекордних +41 за Цельсієм.