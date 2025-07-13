В Украину возвращается жара: синоптик предупреждает о возможном температурном рекорде (фото)

Согласно прогнозу погоды на неделю, с 14 по 20 июля, погода в Украине останется очень жаркой. Температура достигнет новых рекордов.

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Наиболее жарко будет на юге, востоке и в центральных областях — температура воздуха там будет достигать +34 градуса. Прогноз погоды на неделю предоставила известная синоптик Наталка Диденко.

Погода на неделю — когда настанет самая сильная жара

В северных регионах ожидается до +30 на солнце, а на западе относительно прохладнее — +25…+29 по Цельсию.

Будет преобладать сухая погода на неделе в Украине, однако на западе страны днем и к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами.

В Киеве понедельник пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха будет составлять до +29 градусов.

Небольшое похолодание ожидается в четверг-пятницу, 17-18 июля. Тогда, по словам Диденко, в Украину на время прорвется свежий воздух, и температура снизится до +25 градусов, на юге и востоке — до +30 по Цельсию.

Карта температур

Однако облегчение будет кратким. Уже в следующие выходные жара вернется, а с ней — вероятность нового температурного пика.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, на следующей неделе, ориентировочно во вторник, 22 июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", — подчеркнула Наталья Диденко.

Она призывает соблюдать простые, но важные советы: экономить электроэнергию, чтобы избежать сбоев с охлаждением, избегать чрезмерных физических нагрузок, носить легкую светлую одежду и достаточно пить воды.

Карта воздушных масс и температур

Напомним, что в Харькове и Днепре непогода привела к серьезным последствиям как в городах, так и в прилегающих районах: зафиксированы случаи травм, перебои с электроснабжением, затопления улиц и повреждения объектов инфраструктуры.

А сегодня, 13 июля, синоптики обещали, что в восточных регионах ожидается экстремально жаркая погода. В Харьковской области температура составит около +31 градуса, в Донецкой и Луганской — достигнет рекордных +41 по Цельсию.