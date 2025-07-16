"Готовьте зонты": в Украину направляется ощутимое похолодание, — Диденко (карта)

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на конец недели. Она предупредила, что жара резко изменится в регионах на +20 градусов и дожди.

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Ливни накроют часть страны уже в эту пятницу. Об этом известно из публикации Диденко в Telegram.

Прогноз погоды на завтра

17 июля умеренная температура будет преобладать в западных, Сумской, Полтавской и частично Днепропетровской областях. Там столбики термометров будут фиксировать от +20 до +27 градусов.

В остальных регионах будет жара — 27-32 градусов тепла. Однако горячее всего будет на востоке и местами на юге, там солнце прогреет воздух до 32-36 градусов.

В западных областях, а также в Сумской и Полтавской областях, а вечером в Харьковской и Одесской областях прольются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны шквалы и град. В остальных регионах будет сухо.

В Киеве температура воздуха составит 26-28 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Прогноз температуры в Украине на 17 июля Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоды на 18 июля

Пятница же отметится ощутимым похолоданием. В Украине пройдут ливни, а температура упадет до 20-23 тепла.

"Готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться", — отметила Диденко.

В большинстве областей столбики термометров будут фиксировать от +20 до +26 градусов. Даже в южных ожидается от +25 до +29, жарче будет только в Запорожской области — до +33. Также сильная жара задержится на крайнем востоке.

В западных северных, Винницкой и Черкасской областях, а также ночью в Одесской области прогнозируют ливни. На юге и большей части востока и в дальнейшем будет наблюдаться чрезмерно сухая погода.

"Это — ненадолго, лето свое возьмет", — заверила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 16 июля в Украине еще будет царить жара, но в дальнейшем погодная ситуация изменится. Данные Укргидрометцентра показывали, что уже 19 июля дожди накроют всю территорию страны.

15 июля Москву накрыла непогода, в нескольких районах столицы РФ выпала месячная норма осадков менее чем за пару часов. Некоторые московские улицы превратились в моря, в подземных паркингах утонули машины.