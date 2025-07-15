Из жары +36 градусов — в сильные ливни и +18: прогноз погоды на неделю от Диденко (карты)

Пока в Украине царит жара, но уже в ближайшие дни ситуация изменится. Синоптик Наталка Диденко предупредила об ощутимом похолодании.

Related video

Сильные ливни с грозами придут и в Киев. Об этом известно из публикации эксперта в Facebook от 15 июля.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

В южных, восточных и Днепропетровской областях 16 июля будет царить жара от +30 до +36 градусов. На севере будет несколько прохладнее — от +28 до +30. Похожая температура будет в большинстве центральных регионов, там столбики термометров будут фиксировать 27-31 тепла. Свежее всего будет на западе — 22-27.

Прогноз погоды на 16 июля от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Дожди с грозами в среду пройдут по западу и дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Местами не исключены сильные ливни, шквалы и даже град. В остальных регионах, как прогнозирует Наталка Диденко, будет сухо.

В Киеве в течение дня ожидается жара от +27 до +30 градусов. Преимущественно погода будет сухо, но вечером возможен локальный грозовой дождь.

Прогноз погоды на 17 июля от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Наталка Диденко предупредила о похолодании

Однако уже 18-19 погода изменится. В Украину придут сильные ливни и снижение температуры до 18-22 градусов тепла. Такое изменение может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов.

Прогноз погоды на 18 июля от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

"Но дышать будет легче", — отметила синоптик.

В южных и восточных областях задержится жара.

Прогноз погоды на 19 июля от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Напомним, вечером 12 июля Харьков и Днепр накрыла сильная непогода — в городах гремела гроза, пролился дождь и бушевал шквальный ветер. Это привело к затоплению улиц, перебоям в подаче света и травмам у людей.

15 июля масштабный ливень залил Москву. В нескольких районах выпала месячная норма осадков, а в Подмосковье сгорели дома после ударов молний.