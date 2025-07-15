Зі спеки +36 градусів — у сильні зливи й +18: прогноз погоди на тиждень від Діденко (карти)

Поки в Україні панує спека, але вже найближчими днями ситуація зміниться. Синоптикиня Наталка Діденко попередила про відчутне похолодання.

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Сильні зливи з грозами завітають і в Київ. Про це відомо з публікації експертки у Facebook від 15 липня.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

У південних, східних і Дніпропетровській областях 16 липня пануватиме спека від +30 до +36 градусів. На півночі буде дещо прохолодніше — від +28 до +30. Схожа температура буде у більшості центральних регіонів, там стовпчики термометрів фіксуватимуть 27-31 тепла. Найсвіжіше буде на заході — 22-27.

Прогноз погоди на 16 липня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Дощі з грозами у середу пройдуть заходом і дійдуть до Житомирської, Черкаської, Київської, Одеської областей. Місцями не виключені сильні зливи, шквали й навіть град. У решті регіонів, як прогнозує Наталка Діденко, буде сухо.

У Києві протягом дня очікується спека від +27 до +30 градусів. Переважно погода буде сухо, але ввечері можливий локальний грозовий дощ.

Прогноз погоди на 17 липня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Наталка Діденко попередила про похолодання

Однак вже 18-19 погода зміниться. В Україну прийдуть сильні зливи та зниження температури до 18-22 градусів тепла. Така зміна може провокувати загострення серцево-судинних недуг.

Прогноз погоди на 18 липня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

"Але дихати буде легше", — зауважила синоптикиня.

У південних і східних областях затримається спека.

Прогноз погоди на 19 липня від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, ввечері 12 липня Харків і Дніпро накрила сильна негода — у містах гриміла гроза, пролився дощ та бушував шквальний вітер. Це спричинило затоплення вулиць, перебої у постачанні світла та травми у людей.

15 липня масштабна злива залила Москву. У кількох районах випала місячна норма опадів, а в Підмосков’ї згоріли будинки після ударів блискавок.