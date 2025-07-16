"Готуйте парасолі": в Україну прямує відчутне похолодання, — Діденко (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на кінець тижня. Вона попередила, що спека різко зміниться в регіонах на +20 градусів і дощі.

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Зливи накриють частину країни вже у цю п’ятницю. Про це відомо з публікації Діденко у Telegram.

Прогноз погоди на завтра

17 липня помірна температура переважатиме у західних, Сумській, Полтавській та частково Дніпропетровській областях. Там стовпчики термометрів фіксуватимуть від +20 до +27 градусів.

У решті регіонів буде спека — 27-32 градусів тепла. Однак найгарячіше буде на сході та місцями на півдні, там сонце прогріє повітря до 32-36 градусів.

У західних областях, а також на Сумщині та Полтавщині, а ввечері на Харківщині й Одещині проллються короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі шквали та град. У решті регіонів буде сухо.

У Києві температура повітря становитиме 26-28 градусів тепла. Опадів не передбачається.

Прогноз температури в Україні на 17 липня Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоди на 18 липня

П’ятниця ж відзначиться відчутним похолоданням. В Україні пройдуть зливи, а температура впаде до 20-23 тепла.

"Готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися", — зазначила Діденко.

У більшості областей стовпчики термометрів фіксуватимуть від +20 до +26 градусів. Навіть у південних очікується від +25 до +29, спекотніше буде лише у Запорізькій області — до +33. Також сильна спека затримається на крайньому сході.

У західних північних, Вінницькій та Черкаській областях, а також вночі на Одещині прогнозують зливи. На півдні й переважній частині сходу й надалі спостерігатиметься надмірно суха погода.

"Це — ненадовго, літо своє візьме", — запевнила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 16 липня в Україні ще пануватиме спека, але надалі погодна ситуація зміниться. Дані Укргідрометцентру показували, що вже 19 липня дощі накриють усю територію країни.

15 липня Москву накрила негода, у кількох районах столиці РФ випала місячна норма опадів менш як за пару годин. Деякі московські вулиці перетворились на моря, у підземних паркінгах потонули машини.