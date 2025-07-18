В Україну йде похолодання до 13°C: з'явилися метеокарти на початок серпня

Після тривалого періоду спеки в Україну прийде різке похолодання. Температура повітря в частині регіонів впаде до +13 градусів.

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Прогноз погоди на початок серпня представив сайт Ventusky. Погодні карти показують, що найхолодніше буде на заході України.

Похолодання може прийти вже 1 серпня: у Закарпатській області температура повітря опуститься до осінньої позначки +13 градусів.

На Закарпатті температура повітря опуститься до осінньої позначки

Похолодає також у центральних регіонах та в Києві. Переважно температура повітря в цих регіонах буде в межах 18-20 градусів вище нуля.

У центральних регіонах і в Києві буде тепло

Південь України відзначиться теплою погодою: у Миколаєві та Одесі буде від +24 до +26 градусів. Опади 1 серпня прогнозують на заході країни.

Спека на півдні України спаде до 26 липня

Синотик Наталка Діденко повідомила про послаблення спеки на півдні України через тиждень, 26 липня. Прогноз на початок серпня вона ще не складала.

Про суттєву різницю в погоді на екваторі літа від регіону до регіону розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Очікується помірне тепло +22 та спека до +34 градусів.

З опадів можливі град і шквали. На заході температура вночі опуститься до +10... +17 градусів. З 21 липня практично по всій Україні температура повітря підвищиться.

Нагадаємо, у Києві та області раніше прогнозували грози та сильний вітер. Шквали очікували в більшості північних, південних і центральних областей.

Фокус уже писав про "біблійну" зливу в Москві. Частина вулиць російської столиці буквально перетворилися на моря.