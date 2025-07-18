В Україну йде похолодання до 13°C: з'явилися метеокарти на початок серпня
Після тривалого періоду спеки в Україну прийде різке похолодання. Температура повітря в частині регіонів впаде до +13 градусів.
Прогноз погоди на початок серпня представив сайт Ventusky. Погодні карти показують, що найхолодніше буде на заході України.
Похолодання може прийти вже 1 серпня: у Закарпатській області температура повітря опуститься до осінньої позначки +13 градусів.
Похолодає також у центральних регіонах та в Києві. Переважно температура повітря в цих регіонах буде в межах 18-20 градусів вище нуля.
Південь України відзначиться теплою погодою: у Миколаєві та Одесі буде від +24 до +26 градусів. Опади 1 серпня прогнозують на заході країни.
Синотик Наталка Діденко повідомила про послаблення спеки на півдні України через тиждень, 26 липня. Прогноз на початок серпня вона ще не складала.
Про суттєву різницю в погоді на екваторі літа від регіону до регіону розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Очікується помірне тепло +22 та спека до +34 градусів.
З опадів можливі град і шквали. На заході температура вночі опуститься до +10... +17 градусів. З 21 липня практично по всій Україні температура повітря підвищиться.
Нагадаємо, у Києві та області раніше прогнозували грози та сильний вітер. Шквали очікували в більшості північних, південних і центральних областей.
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