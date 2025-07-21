Україну накриють дощі та спека до +38: якою буде погода протягом тижня в різних регіонах

Наприкінці липня в Україні буде мінлива погода. Зокрема, на півдні та сході збережеться спека, а в західних і центральних областях місцями йтимуть грозові дощі з градом і шквалами.

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За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича для портала Meteoprog.ua, температури вдень перевищуватимуть кліматичні норми, а низький тиск стане причиною дощів майже у всі регіони країни. До прикладу, перший день нового тижня, понеділок 21 липня, принесе невеликі дощі з грозами у центральних, північних та північно-східних областях. Вітер буде західного та південно-західного напрямку, 5-10 м/с, температура вночі +14…+21 °C, а вдень – від +24 до +35 °C.

У вівторок, 22 липня, очікуються грозові дощі на заході, у центрі та на півночі країни, подекуди з сильними зливами, градом та шквалами вітру до 22 м/с. Водночас на півдні та сході переважатиме суха та спекотна погода з денними температурами до +40 °С на півдні Одещини.

Середа, 23 липня, подарує короткочасні дощі з грозами у північних та східних областях, а вдень більшість регіонів залишиться без опадів. Вітер посилиться до 15-20 м/с на Лівобережжі, температура вдень сягатиме +31…+36 °С на півдні та сході.

У другій половині тижня, з 24 по 27 липня, очікується перемінна погода: на заході періодично пройдуть грозові дощі зі шквалами та градом, тоді як на решті території – переважно сухо та спекотно, з денними температурами в межах +26…+38 °С.

Особливо тепло буде у південних та східних областях, де вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +16…+23 °C.

Загалом, за прогнозом можливі сильні зливи та шквали в західних регіонах, особливо у другій половині тижня.

Раніше Фокус писав, що після тривалого періоду спеки в Україну прийде різке похолодання. Температура повітря в частині регіонів впаде до +13°C.

Зазначимо, що на екваторі літа погода в Україні буде суттєво різнитися від регіону до регіону. Синоптики прогнозують як помірно теплу погоду, так і 30-градусну спеку.