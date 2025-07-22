Почему дождливая погода выпадает именно на выходные: что такое "эффект выходного дня"

Многие люди замечали, что дождливая погода часто выпадает на выходные: после недели ясной погоды с понедельника по пятницу наступают серые, дождливые и унылые выходные. Почему погода в субботу и воскресенье может отличаться от будней.

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Исследователи отмечают, что погода в субботу и воскресенье действительно может немного отличаться от погоды в остальные дни недели. Это может показаться странным, учитывая, что семидневная неделя — не более чем изобретение человека, не подчиняющееся естественным циклам, таким как день, месяц или год, пишет IFLScience.

Тем не менее все больше данных свидетельствует о том, что в некоторых регионах температура, количество осадков, ветер и облачность могут подчиняться недельным ритмам.

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Более дождливые выходные

Основная теория заключается в том, что это связано с накоплением загрязнения воздуха в течение рабочей недели, в основном из-за дорожного движения и промышленной деятельности. К выходным уровень загрязнения на самом деле достигает пика, а затем быстро падает, что может изменить свойства облаков и повлиять на вероятность дождя.

Это внезапное сокращение выбросов, вызванное замедлением активности в выходные дни, также может дестабилизировать местные погодные системы, приводя к заметным изменениям в погодных условиях. Это явление также известно как "эффект выходного дня".

В исследовании 1998 года ученые обнаружили, что устойчивые недельные циклы загрязнения воздуха, количества осадков и тропических циклонов вдоль побережья Атлантического океана в США. Уровень загрязнения минимален в начале недели и достигает своего пика позже — это совпадает с увеличением количества осадков в выходные дни. Также было обнаружено, что тропические циклоны, как правило, ослабевают к концу недели.

Что влияет на "эффект выходного дня"

Исследователи пришли к выводу, что выраженность этого эффекта может варьироваться от региона к региону. Например, в некоторых районах США вероятность более сухой погоды в выходные дни выше, в то время как в некоторых частях Европы, как правило, наблюдается больше осадков по мере приближения выходных.

Еще один способ увидеть этот эффект в действии — температура. Метеостанции в США, Мексике, Японии и Китае зафиксировали недельный цикл в суточных диапазонах температур. Исследователи пытались выяснить, связан ли он с 28-дневным лунным циклом, но не нашли никаких подтверждений.

В результате более вероятным объяснением является аэрозольное загрязнение, которое изменяет свойства облаков в очень короткие сроки. Эти изменения могут уменьшить солнечную радиацию днем и удерживать тепло ночью. В конечном итоге сужая суточный диапазон температур в субботу и воскресенье.

Исследователи также заметили, что град и торнадо на востоке США случаются чаще в рабочие дни, а в выходные активность этих явлений существенно снижается. Предполагается, что эти погодные явления на самом деле могут усиливаться загрязненными, богатыми влагой воздушными массами, которые чаще формируются в будни.

С другой стороны некоторые ученые считают данные неубедительными. Например, некоторые утверждают, что имеющиеся данные неубедительны, а наблюдаемые закономерности скорее случайны, чем причинно-следственные. Погодные системы невероятно сложны и формируются бесчисленным множеством взаимосвязанных переменных, что затрудняет выявление последствий деятельности человека в столь короткие сроки. Таким образом, потребуются дополнительные исследования, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как погода влияет на то, какую музыку мы слушаем.