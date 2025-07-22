Чому дощова погода випадає саме на вихідні: що таке "ефект вихідного дня"

Багато людей помічали, що дощова погода часто випадає на вихідні: після тижня ясної погоди з понеділка до п'ятниці настають сірі, дощові та похмурі вихідні. Чому погода в суботу та неділю може відрізнятися від буднів.

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Дослідники зазначають, що погода в суботу та неділю дійсно може трохи відрізнятися від погоди в інші дні тижня. Це може здатися дивним, враховуючи, що семиденний тиждень — не більше ніж винахід людини, який не підкоряється природним циклам, таким як день, місяць або рік, пише IFLScience.

Проте дедалі більше даних свідчить про те, що в деяких регіонах температура, кількість опадів, вітер і хмарність можуть підкорятися тижневим ритмам.

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Більш дощові вихідні

Основна теорія полягає в тому, що це пов'язано з накопиченням забруднення повітря протягом робочого тижня, здебільшого через дорожній рух і промислову діяльність. До вихідних рівень забруднення насправді досягає піка, а потім швидко падає, що може змінити властивості хмар і вплинути на ймовірність дощу.

Це раптове скорочення викидів, викликане уповільненням активності у вихідні дні, також може дестабілізувати місцеві погодні системи, призводячи до помітних змін у погодних умовах. Це явище також відоме як "ефект вихідного дня".

У дослідженні 1998 року вчені виявили, що є стійкі тижневі цикли забруднення повітря, кількості опадів і тропічних циклонів уздовж узбережжя Атлантичного океану в США. Рівень забруднення мінімальний на початку тижня і досягає свого піка пізніше — це збігається зі збільшенням кількості опадів у вихідні дні. Також було виявлено, що тропічні циклони, як правило, слабшають до кінця тижня.

Що впливає на "ефект вихідного дня"

Дослідники дійшли висновку, що вираженість цього ефекту може варіюватися від регіону до регіону. Наприклад, у деяких районах США ймовірність сухішої погоди у вихідні дні вища, тоді як у деяких частинах Європи, як правило, спостерігається більше опадів із наближенням вихідних.

Ще один спосіб побачити цей ефект у дії — температура. Метеостанції в США, Мексиці, Японії та Китаї зафіксували тижневий цикл у добових діапазонах температур. Дослідники намагалися з'ясувати, чи пов'язаний він із 28-денним місячним циклом, але не знайшли жодних підтверджень.

У результаті більш імовірним поясненням є аерозольне забруднення, яке змінює властивості хмар у дуже короткі терміни. Ці зміни можуть зменшити сонячну радіацію вдень і утримувати тепло вночі. Зрештою звужуючи добовий діапазон температур у суботу та неділю.

Дослідники також помітили, що град і торнадо на сході США трапляються частіше в робочі дні, а у вихідні активність цих явищ істотно знижується. Передбачається, що ці погодні явища насправді можуть посилюватися забрудненими, багатими на вологу повітряними масами, які частіше формуються в будні.

З іншого боку деякі вчені вважають дані непереконливими. Наприклад, деякі стверджують, що наявні дані непереконливі, а спостережувані закономірності радше випадкові, ніж причинно-наслідкові. Погодні системи неймовірно складні й формуються незліченною безліччю взаємопов'язаних змінних, що ускладнює виявлення наслідків діяльності людини в такі короткі терміни. Таким чином, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб поставити крапку в цьому питанні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як погода впливає на те, яку музику ми слухаємо.