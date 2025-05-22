Прорив у прогнозуванні пекельних штормів і різкої зміни погоди: вчені представили новий інструмент

Дослідники створили абсолютно новий інструмент прогнозування погоди на основі штучного інтелекту — стверджується, що він у рази перевершує прогнози найбільших світових центрів прогнозування.

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Про це йдеться в журналі Nature, пише Science Alert.

Прогнозування погоди, як і інших кліматичних умов є надзвичайно складним завданням. Однак тепер науковці зазначають, що їм вдалося створити неймовірно потужний і точний інструмент на основі штучного інтелекту (ШІ), який перевершує найбільші світові центри прогнозування.

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Новий інструмент прогнозування

Модель ШІ була створена Microsoft і перевершує поточні методи прогнозування у відстеженні якості повітря, погодних умов і тропічних штормів, пов'язаних із кліматом. Модель отримала назву Aurora і ще не була комерціалізована, проте вже відомо, що нова система здатна генерувати 10-денні прогнози погоди й передбачати траєкторію ураганів точніше і швидше, ніж традиційні прогнози. При цьому потрібно в рази менше витрат.

За словами старшого автора дослідження, доцента кафедри машинобудування в Університеті Пенсільванії Періс Пердікаріс, вперше система штучного інтелекту може перевершити всі оперативні центри прогнозування ураганів. Навчена тільки на історичних даних, Aurora змогла правильно передбачити всі урагани у 2023 році точніше, ніж оперативні центри прогнозування, такі як Національний центр ураганів США.

Традиційні моделі прогнозування погоди розроблено на основі перших фізичних принципів, зокрема:

збереження маси;

збереження імпульсу;

збереження енергії.

Вони також вимагають величезної обчислювальної потужності, тоді як обчислювальні витрати Aurora були в кілька сотень разів нижчими. Експериментальні результати йдуть по п'ятах за моделлю штучного інтелекту Pangu-Weather, яку розробив та презентував китайський технологічний гігант Huawei 2023 року, і можуть значно змінити те, як світові агентства прогнозують погоду і потенційно смертоносні екстремальні явища, що стають лише гіршими в міру зміни клімату.

Виверження вулканів неймовірно складно передбачити, проте тепер учені вважають, що їм вдалося довести те, що може свідчити про наближення катастрофічних подій Фото: Microsoft

Святий Грааль кліматичного прогнозування

За словами Пердікаріс, сьогодні людство перебуває на початку епохи трансформації в науці про повітряні системи. Передбачається, що в найближчі 5-10 років святим Граалем стане те, як побудувати системи, здатні безпосередньо працювати зі спостереженнями безпосередньо з джерел дистанційного зондування, таких як супутники та метеостанції. Це дасть змогу створювати прогнози з високою роздільною здатністю в будь-якому місці, де ми забажаємо.

Розробники також стверджують, що Aurora — перша модель ШІ, яка послідовно перевершує сім прогностичних центрів у прогнозуванні п'ятиденної траєкторії руйнівних циклонів. Наприклад, у своєму прогнозі Aurora правильно передбачила, де і коли найруйнівніший тайфун, коли-небудь зареєстрований у Тихому океані, обрушиться на Філіппіни. Для порівняння, згідно з офіційними прогнозами на той момент, у 2023 році, він прямував на північ від Тайваню.

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