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Технологии и наука

Прорыв в прогнозировании адских штормов и резкой смены погоды: ученые представили новый инструмент

тропический шторм
Фото: Canva | Новый инструмент предсказывает появление штормов в разы лучше

Исследователи создали совершенно новый инструмент прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта — утверждается, что он в разы превосходит прогнозы крупнейших мировых центров прогнозирования.

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Об этом говорится в журнале Nature, пишет Science Alert.

Прогнозирование погоды, как и других климатических условий является чрезвычайно сложной задачей. Однако теперь ученые отмечают, что им удалось создать невероятно мощный и точный инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который превосходит крупнейшие мировые центры прогнозирования.

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Новый инструмент прогнозирования

Модель ИИ была создана Microsoft и превосходит текущие методы прогнозирования в отслеживании качества воздуха, погодных условий и тропических штормов, связанных с климатом. Модель получила название Aurora и еще не была коммерциализирована, однако уже известно, что новая система способна генерировать 10-дневные прогнозы погоды и предсказывать траекторию ураганов точнее и быстрее, чем традиционные прогнозы. При этом требуется в разы меньше затрат.

По словам старшего автора исследования, доцента кафедры машиностроения в Университете Пенсильвании Пэрис Пердикарис, впервые система искусственного интеллекта может превзойти все оперативные центры прогнозирования ураганов. Обученная только на исторических данных, Aurora смогла правильно предсказать все ураганы в 2023 году точнее, чем оперативные центры прогнозирования, такие как Национальный центр ураганов США.

Традиционные модели прогнозирования погоды разработаны на основе первых физических принципов, в том числе:

  • сохранение массы;
  • сохранение импульса;
  • сохранение энергии.

Они также требуют огромной вычислительной мощности, тогда как вычислительные затраты Aurora были в несколько сотен раз ниже. Экспериментальные результаты следуют по пятам за моделью искусственного интеллекта Pangu-Weather, разработанной и представленной китайским технологическим гигантом Huawei в 2023 году, и могут значительно изменить то, как мировые агентства прогнозируют погоду и потенциально смертоносные экстремальные явления, которые становятся лишь хуже по мере изменения климата.

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Извержение вулканов невероятно сложно предсказать, однако теперь ученые считают, что им удалось доказать то, что может свидетельствовать о приближении катастрофических событий
Фото: Microsoft

Святой Грааль климатического прогнозирования

По словам Пердикарис, сегодня человечество находится в начале эпохи трансформации в науке о воздушных системах. Предполагается, что в ближайшие 5-10 лет святым Граалем станет то, как построить системы, способные напрямую работать с наблюдениями непосредственно из источников дистанционного зондирования, таких как спутники и метеостанции. Это позволит создавать прогнозы с высоким разрешением в любом месте, где мы пожелаем.

Разработчики также утверждают, что Aurora — первая модель ИИ, которая последовательно превосходит семь прогностических центров в прогнозировании пятидневной траектории разрушительных циклонов. Например, в своем прогнозе Aurora правильно предсказала, где и когда самый разрушительный тайфун, когда-либо зарегистрированный в Тихом океане, обрушится на Филиппины. Для сравнения, согласно официальным прогнозам на тот момент, в 2023 году, он направлялся к северу от Тайваня.

Ранее Фокус писал о том, что вулканы Земли посылают секретные сигналы, которые видны из космоса: их понимание изменит все.