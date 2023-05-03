Створюють настрій. Вчені розповіли, як погода впливає на те, яку музику ми слухаємо

Результати нового дослідження свідчать про те, що в сонячну погоду ми віддаємо перевагу веселій музиці.

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Якщо замислитись, наші музичні уподобання дуже залежать від погоди. Здається, у більш сонячні дні наш настрій покращується і ми вважаємо за краще слухати веселішу музику, а похмурі — супроводжуються таким же саундтреком, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Оксфордського університету проаналізували десятки тисяч пісень, які були надзвичайно популярними у період із 1953 по 2019 роки. Далі вчені порівняли популярність пісень із даними про погоду та дійшли висновку, що між ними існує зв'язок.

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Дослідники зазначають, що у сонячні дні популярнішими були пісні, що викликали позитивні емоції, у похмурі — уподобання слухачів змінювалися. Тепер дослідники вважають, що результати їхнього аналізу ставлять під сумнів той факт, що успіх у музичній індустрії залежить виключно від якості музики.

За словами співавтора дослідження, доктора Мануеля Англада-Торта, який також є головою лабораторії музики, культури та пізнання в Оксфордському університеті, результати їх із колегами дослідження свідчать про те, що одного лише таланту в музичній індустрії може бути недостатньо, не менш важливою є і погода.

За словами вчених, саме вона більш впливає на те, яку музику ми вибираємо. Наприклад, у теплу та сонячну погоду ми, ймовірно, віддамо перевагу слуханню енергійної та позитивної музики, тоді як у похмурий день — наш вибір буде більш меланхолійним.

Тепер дослідники вважають, що під час аналізу успішності музичних треків також варто враховувати чинники довкілля, які, як свідчить дослідження, впливають наш вибір композицій.

Ба більше, дослідники зазначають, що гіперпопулярні пісні, які займають першу десятку чартів, зазвичай демонструють сильний зв'язок із погодними коливаннями. Водночас дослідники з'ясували, що пісні низької інтенсивності, які викликають негативні емоції, схоже, ніяк не залежали від погоди.

Раніше Фокус писав про те, що дослідження показує, що солісти груп стали тихішими за останні 75 років.