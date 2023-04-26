Втратили голоси. Дослідження показує, що солісти груп стали тихішими за останні 75 років

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як змінювався вокал та ролі музикантів у групах із часом.

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Вчені з Університету Ольденбурга у Німеччині відстежували гучність вокалу вокалістів та гри музикантів, з якими вони грали, у період з 1946 по 2020 роки. Зазначимо, що у своїй вибірці вчені віддали перевагу найпопулярнішим хітам тих часів, пише Daily Mail.

Дослідники зосередилися на вивченні гучності вокалу та фонової музики, щоб виявити "ієрархію важливості" всередині груп. Результати дослідження показують, що гучність мікрофонів співаків зменшувалася з кожним десятиліттям у період із 1946 по 1975 роки. Проте з того часу співвідношення музики та інструментів залишилося майже недоторканим.

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Автори дослідження вважають, що їхні результати здатні пояснити суперництво, яке виникало між солістами та гітаристами груп, наприклад, між Міком Джаггером та Кітом Річардсом з Rolling Stones. Крім того, вони також дають уявлення про те, як деякі гітаристи змогли досягти слави, порівнянної зі славою їхніх вокалістів. Яскравим прикладом є гітарист Браян Мей із групи Queen, який був не менш відомий, ніж Фредді Мерк'юрі, і навіть грав на Золотому ювілеї Королеви.

Цікаво, що в деяких жанрах вокалісти все ж зуміли чинити опір загальній тенденції, і їх вокал, як і раніше, відносно гучніший у порівнянні з музикою. Йдеться про реперів та кантрі-виконавців.

За словами старшого автора дослідження Кая Зіденбурга, результати дослідження дають уявлення про те, як знамениті учасники гурту сперечалися і боролися за те, хто найголосніше повинен звучати у пісні, що ніби відображало їх статус.

Під час дослідження вчені розглянули чотири хіти з провідним вокалом зі списку Billboard Hot 100 за кожен рік, починаючи з 1946. Для поділу звуку на трьох сотнях треків вони використали програмне забезпечення, яке дозволило оцінити відносну гучність вокалу і музики. Результати дослідження свідчать, що відразу після війни провідний вокал був у середньому на 5 децибелів гучніший, ніж фонова музика. Але потім гучність вокалу почала знижуватися, поки в 1975 році не стала всього на 1 децибел голосніше фонової музики. З середини сімдесятих різниця в середньому становила від одного до двох децибел.

Під час дослідження вчені також окремо розглянули хіти у таких жанрах як:

кантрі;

поп;

реп;

рок;

метал.

Загалом вони проаналізували по три пісні з кожного року і жанру в період із 1990 по 2020 роки. Загалом було проаналізовано 414 пісень. Результати дослідження свідчать про те, що найгучніший вокал був у жанрі кантрі, попмузиці та репі. Водночас у рок-музиці вокал та гітари звучать приблизно з однаковою гучністю. А у піснях в стилі хеві-метал, де солісти не зовсім відомі своїми мелодійними гармоніями, вокал у середньому звучить на нижчій гучності, ніж музика.

Раніше Фокус писав про те, що музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі.