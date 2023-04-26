Потеряли голоса. Исследование показывает, что солисты групп стали тише за последние 75 лет

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как менялся вокал и роли музыкантов в группах с течением времени.

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Ученые из Университета Ольденбурга в Германии отслеживали громкость вокала вокалистов и игры музыкантов, с которыми они играли, в период с 1946 по 2020 годы. Отметим, что в своей выборке ученые отдали предпочтение самым популярным хитам тех времен, пишет Daily Mail.

Исследователи сосредоточились на изучении громкости вокала и фоновой музыки, чтобы выявить "иерархию важности" внутри групп. Результаты исследования показывают, что громкость микрофонов певцов уменьшалась с каждым десятилетием в период с 1946 по 1975 годы. Однако с тех пор соотношение музыки и инструментов осталось почти нетронутым.

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Авторы исследования полагают, что их результаты способны объяснить соперничество, которое возникало между солистами и гитаристами групп, например, между Миком Джаггером и Китом Ричардсом из Rolling Stones. Кроме того, они также дают представление о том, как некоторые гитаристы смогли добиться славы сравнимой со славой их вокалистов. Ярким примером является гитарист Брайан Мэй из группы Queen, который был не менее известен, чем Фредди Меркьюри, и даже играл на Золотом юбилее Королевы.

Любопытно, что в некоторых жанрах вокалисты все же сумели сопротивляться общей тенденции, и их вокал по-прежнему относительно более громкий в сравнении с музыкой. Речь идет о рэперах и кантри-исполнителях.

По словам старшего автора исследования Кайя Зиденбурга, результаты исследования дают представление о том, как знаменитые участники группы спорили и боролись за то, кто громче всех должен звучать в песне, что, как бы, отражало их статус.

В ходе исследования ученые рассмотрели по четыре хита с ведущим вокалом из списка Billboard Hot 100 за каждый год, начиная с 1946. Для разделения звука на трех сотнях треков они использовали программное обеспечение, которое позволило оценить относительную громкость вокала и музыки. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сразу после войны ведущий вокал был в среднем на 5 децибел громче, чем фоновая музыка. Но затем громкость вокала начала снижаться, пока в 1975 году не стала всего на 1 децибел громче фоновой музыки. С середины семидесятых разница в среднем составляла от одного до двух децибел.

В ходе исследования ученые также отдельно рассмотрели хиты в таких жанрах как:

кантри;

поп;

рэп;

рок;

металл.

В общей сложности они проанализировали по три песни ежегодно из каждого жанра в период с 1990 по 2020 годы. В общей сложности было проанализировано 414 песен. Результаты исследования свидетельствуют о том, что самым громкий вокал был в жанре кантри, в поп-музыке и рэпе. В то же время в рок-музыке вокал и гитары звучат приблизительно с одинаковой громкостью. А в песнях в стиле хэви-метал, где солисты не совсем известны своими мелодичными гармониями, вокал в среднем звучит на более низкой громкости, чем музыка.

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