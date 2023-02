Секретная нота. Музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире

Исследователи обнаружили, что эти треки имеют обычную структуру, но приправлены непредсказуемыми элементами.

Related video

Музыка — это то, что позволяет нам почувствовать себя лучше, когда мы подавлены. Ученые давно обнаружили, что веселые песни способны вернуть улыбку нашему лицу даже в самый мрачный день, пишет Daily Mail.

Однако что делает эти песни такими заразительно веселыми? Музыкальный психолог из Университета Шеффилда, доктор Майкл Боншор открыл формулу самых счастливых песен в мире и считает, лучше всего ей соответствует песня Good Vibrations группы The Beach Boys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Музыкальный психолог обнаружил, что самые воодушевляющие треки имеют определенный темп и обычную структуру — как правило, их темп составляет 137 ударов в минуту (bpm), а структура весьма тривиальна: куплет-припев-куплет-припев. Однако есть в этих треках и своя "изюминка" — в большинстве своем они приправлены непредсказуемыми элементами. Например, изменением тональности или дополнительной нотой. По словам Боншора, вероятнее всего, нам нравятся септаккорды, поскольку они добавляют трекам интереса.

Обычные аккорды состоят из трех нот, в то же время септаккорды используют дополнительную ноту, которая дает ощущение музыкального напряжения и облегчения. Музыкальный психолог отмечает, что второе место в рейтинге самых счастливых песен занимает композиция I Got You (I Feel Good) Джеймса Брауна, а на третьем расположилась песня House of Fun группы Madness.

Отметим, что данное исследования является коммерческим, доктору Боншору поступил заказ провести данное исследование, однако это никоим образом не повлияло на результаты исследования. В ходе исследования он также обнаружил, что обычно треки воспринимаются как более радостные, когда они звучат в мажорной тональности. Кроме того они, как правило, имеют сильный ритм 1-2-1-2, так что нам нравится танцевать под них.

Также исследователь заметил, что веселые песни в большинстве своем сразу начинаются на ура, а потому в них нет долгого нарастания. Людям нравится высокая громкость веселых песен с яркими и бодрыми нотами, которые играются на таких инструментах, как трубы и электрогитары, а не более мягкими инструментами. Однако вишенкой на торте веселых песен все же является повторяющийся ритм или гитарный риф, который способен зацепить людей и буквально "застрять в голове".

Ранее в Великобритании провели опрос, в котором приняли участие 2000 респондентов. Результаты свидетельствуют о том, что две трети опрошенных слушают музыку, чтобы поднять себе настроение, а 40% назвали холодную погоду и темные ночи основными причинами, почему им хочется послушать веселую музыку.

Также исследователи обнаружили, что в среднем у участников было 8 треков, которые придавали бодрости их шагу и для этого хватало всего 14 секунд прослушивания песни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что музыка уменьшает беспокойство и боль пациентов после операцию на сердце.