Секретна нота. Музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі

Музика — це те, що дозволяє нам почуватися краще, коли ми пригнічені. Вчені давно з'ясували, що веселі пісні здатні повернути посмішку нашому обличчю навіть у найпохмуріший день, пише Daily Mail.

Однак що робить ці пісні такими веселими? Музичний психолог з Університету Шеффілда, доктор Майкл Боншор відкрив формулу найщасливіших пісень у світі й вважає, що найкраще їй відповідає пісня Good Vibrations групи The Beach Boys.

Музичний психолог з'ясував, що треки, які найбільше надихають, мають певний темп і звичайну структуру — як правило, їх темп становить 137 ударів за хвилину (bpm), а структура дуже тривіальна: куплет-приспів-куплет-приспів. Однак є в цих треках і своя "родзинка" — здебільшого вони приправлені непередбачуваними елементами. Наприклад, зміною тональності чи додатковою нотою. За словами Боншора, найімовірніше нам подобаються септакорди, оскільки вони додають трекам інтересу.

Звичайні акорди складаються з трьох нот, у той же час септакорди використовують додаткову ноту, яка дає відчуття музичної напруги та полегшення. Музичний психолог зазначає, що друге місце в рейтингу найщасливіших пісень посідає композиція I Got You (I Feel Good) Джеймса Брауна, а на третьому розташувалася пісня House of Fun групи Madness.

Зазначимо, що це дослідження є комерційним, доктору Боншору надійшло замовлення провести це дослідження, проте це аж ніяк не вплинуло на результати дослідження. У процесі дослідження він також з'ясував, що зазвичай треки сприймаються як радісніші, коли вони звучать у мажорній тональності. Крім того вони, як правило, мають сильний ритм 1-2-1-2, тому нам подобається танцювати під них.

Також дослідник зауважив, що веселі пісні здебільшого одразу починаються на ура, а тому в них немає довгого наростання. Людям подобається висока гучність веселих пісень з яскравими та бадьорими нотами, які грають на таких інструментах, як труби й електрогітари, а не м'якшими інструментами. Однак вишенькою на торті веселих пісень все ж таки є ритм, що повторюється, або гітарний риф, який здатний зачепити людей і буквально "застрягти в голові".

Раніше у Великій Британії провели опитування, в якому взяли участь 2 000 респондентів. Результати свідчать, що дві третини опитаних слухають музику, щоб підняти собі настрій, а 40% назвали холодну погоду та темні ночі основними причинами, чому їм хочеться послухати веселу музику.

Також дослідники з'ясували, що в середньому учасники мали 8 треків, які надавали бадьорості їхньому кроку і для цього вистачало всього 14 секунд прослуховування пісні.

