Визначили тривалість життя за характером: учені розповіли про його особливі риси

Продовження життя є метою, яку переслідують мільйони людей найрізноманітнішими способами. Однак учені з'ясували, що його фундамент може бути закладений у сам характер людей, що виділяється парою важливих рис.

Всебічне дослідження, що тривало протягом 75 років, дало змогу вченим з'ясувати, як риси характеру впливають на тривалість нашого життя, причому в їхніх висновках підкреслюється точність суджень інших людей, а не наших власних уявлень. Серед усіх отриманих даних учені виокремили деякі наші риси, які є показниками того, що наша тривалість життя може бути більшою, ніж у інших, пише PsyBlog.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Psychological Science, вчені аналізували дані пар, яким ще в 1930-ті роки було по 20 років. Ці пари, що перебувають на межі шлюбу, пройшли оцінку особистості, доповнену оцінками їхніх друзів. Основні висновки показують, що чоловіки з сумлінними і відкритими до досвіду особистостями, як правило, живуть довше, в той час як жінки виграють від таких рис, як поступливість і емоційна стабільність.

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Причому ці оцінки були точніше передбачені друзями, ніж самими людьми. Доктор Джошуа Джексон, провідний автор дослідження, пояснив: "Друзі є уважними спостерігачами рис особистості, які можуть вплинути на тривалість життя навіть за десятиліття до прояву проблем зі здоров'ям". Дослідження припускає дві причини цього явища. По-перше, друзі можуть помічати поведінкові нюанси, які окремі люди не помічають. По-друге, думка кількох друзів зменшує індивідуальну упередженість, створюючи більш надійний профіль особистості.

Дослідження також наголосило на важливості сучасних зрушень у суспільстві, оскільки риси особистості, пов'язані з довголіттям, можуть відрізнятися сьогодні через зміну гендерних ролей із 1930-х років, коли ролі жінок у суспільстві були більш суворими й обмеженими. Доктор Джексон зазначив: "Інформація, отримана від друзів і спостерігачів, може стати основою для персоналізованих підходів до турботи про здоров'я, допомагаючи виявляти людей, схильних до ризику виникнення конкретних захворювань".

Дослідження довголіття часто співвідносять сумлінність із позитивною для здоров'я поведінкою, такою як регулярні фізичні вправи та утримання від ризикованих видів діяльності. Наприклад, згідно з даними, отриманими вченими, сумлінні люди на 50% рідше страждають на серцево-судинні захворювання.

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