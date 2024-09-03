Старість не стане вироком: популярний сорт чаю виявився ефективним способом захисту від деменції

Деменція продовжує залишатися серйозним і невиліковним захворюванням, що вражає дедалі більше людей у міру їхнього старіння. Однак нещодавно вчені виявили звичайний, на перший погляд, напій, який може докорінно змінити ситуацію.

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Нещодавнє дослідження підтверджує потенційну користь зеленого чаю матча для когнітивних функцій і сну у літніх людей з легкими когнітивними порушеннями (ЛКН). Напій виявився не просто унікальним за смаковими властивостями для поціновувачів чаю, а й важливим помічником, що не дає нашому мозку втрачати своє здоров'я з роками, пише News Medical.

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У клінічному дослідженні, що проводилося протягом 12 місяців і було опубліковано в журналі PLOS ONE, вивчався вплив щоденного вживання матча на соціальну усвідомленість і якість сну серед людей у віці від 60 до 85 років у Японії. Отримані результати розповіли вченим про те, що цей чай може покращувати деякі когнітивні функції, зокрема розпізнавання міміки, і підвищувати якість сну в людей із раннім зниженням когнітивних здібностей.

Деменція — серйозна глобальна біда, кількість випадків якої, як очікується, різко зросте, і є проблемою поряд із такими поширеними ускладненнями, як порушення сну в населення, що старіє. Дослідження показали, що скорочення тривалості сну значно підвищує ризик розвитку хвороби, що робить вивчення дієтичних втручань, таких як зелений чай матча, особливо актуальним.

Матча, багатий на такі біологічно активні сполуки, як епігалокатехін галлат (EGCG), теанін і кофеїн, у попередніх дослідженнях показав свій позитивний вплив на усвідомленість і настрій людей. 99 учасників були розділені на дві групи: одна щодня приймала зелений чай матча, а інша — плацебо. Протягом усього дослідження в групі, яка приймала матча, спостерігалося помітне підвищення рівня теаніну в крові, що свідчило про високу прихильність до втручання.

Науковці зазначили, що учасники, які вживали матча, продемонстрували поліпшення соціальних навичок, зокрема, сприйняття міміки та часу реакції, хоча значних поліпшень у ширших когнітивних тестах, таких як Монреальський когнітивний опитувальник (MoCA-J), відзначено не було.

У дослідженні також відзначалося поліпшення якості сну серед учасників групи матчу, що може бути пов'язано з відомим ефектом теаніну щодо поліпшення сну. Хоча ці дані свідчать про потенційну користь, дослідники попереджають, що невеликий розмір вибірки та опора на самозвіти про стан можуть обмежити узагальнюваність результатів. Для підтвердження цих ефектів і вивчення довгострокового впливу матча на зниження когнітивних здібностей команда планує проведення майбутніх наукових робіт з більшими та різноманітнішими вибірками та об'єктивними вимірами сну.

Унікальний процес вирощування матча, що підвищує вміст теаніну та інших корисних сполук, може забезпечити більш суттєві переваги для здоров'я порівняно зі звичайним зеленим чаєм. Включення матча в щоденний розпорядок дня може стати простою стратегією, яка допоможе пом'якшити зниження когнітивних здібностей і поліпшити якість сну, потенційно відтермінувавши настання більш серйозних нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, вважають автори.

Раніше Фокус писав про найкорисніші сорти чаю. Хоча багато хто з нас вважає чай доволі буденним популярним напоєм, його різні сорти можуть не тільки урізноманітнити його смакові властивості, а й допомогти нам впоратися з хворобами.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.