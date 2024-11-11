Знайдена найбільш рання ознака деменції: багато хто з нею стикається, і не один раз

Дослідники припускають, що такою ранньою ознакою деменції є нічні кошмари.

Нове дослідження показало, що сни людини можуть багато чого сказати про здоров'я її мозку, пише ScienceAlert.

Свіже дослідження показало, що занадто часті погані сни та кошмари (через які ви прокидаєтеся) в середньому і літньому віці можуть вказувати на зростаючий ризик розвитку деменції. Автори у своїй роботі проаналізували дані трьох великих досліджень здоров'я і старіння в США. Таким чином було проаналізовано дані понад 600 осіб у віці від 35 до 64 років і 2600 осіб у віці 79 років і старше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Жоден з учасників не страждав від деменції на момент початку дослідження. Дані про учасників збирали протягом 9 років у групі середнього віку, а також 5 років у старшій групі. На самому початку дослідження його учасники заповнили анкети, де серед запитань також було питання про те, як часто випробовувані бачили погані сни й кошмари.

Як показало дослідження, люди середнього віку, які бачили кошмари щотижня, в чотири рази частіше відчували зниження когнітивних здібностей протягом наступних 10 років. У старшій групі вдвічі частіше деменція була пов'язана з нічними кошмарами.

Також автори роботи підкреслюють, що зв'язок між кошмарами і майбутньою деменцією був сильнішим у чоловіків, ніж у жінок.

Приміром, у літніх чоловіків із щотижневими кошмарами, ймовірність деменції зростала в 5 разів, ніж у чоловіків того ж віку, але без поганих снів.

На думку експертів, отримані результати дослідження можуть вказувати на одну з найбільш ранніх ознак деменції. Кошмари можуть передувати проблемам із пам'яттю та мисленням на кілька років або навіть десятиліть. Особливо, у випадку чоловіків.

З іншого боку, автори дослідження не виключають, що регулярні кошмари можуть бути навіть причиною розвитку деменції.

Поки неможливо сказати напевно, яка з двох теорій правильна. Але незалежно від цього, основний висновок один: регулярні кошмари в середньому і літньому віці можуть бути пов'язані з ризиком розвитку деменції.

Але є й хороші новини. Сучасна медицина вже навчилася боротися з повторюваними кошмарами. Також результати іншого дослідження показали, що першочергове медичне лікування кошмарів знижує накопичення аномальних білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Нагадаємо, вчені розповіли, як виявити неочевидну деменцію. Хоча ліків від деменції досі немає, раннє її виявлення та лікування робить життя уражених нею людей набагато комфортнішим і безпечнішим.