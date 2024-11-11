Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз

Исследователи предполагают, что таким ранним признаком деменции являются ночные кошмары.

Новое исследование показало, что сны человека могут многое сказать о здоровье его мозга, пишет ScienceAlert.

Свежее исследование показало, что слишком частые плохие сны и кошмары (из-за которых вы просыпаетесь) в среднем и пожилом возрасте могут указывать на растущий риск развития деменции. Авторы в своей работе проанализировали данные трех крупных исследований здоровья и старения в США. Таким образом были проанализированы данные более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет и 2600 человек в возрасте 79 лет и старше.

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Ни один из участников не страдал от деменции на момент начала исследования. Данные об участниках собирались на протяжении 9 лет в группе среднего возраста, а также 5 лет в старшей группе. В самом начале исследования его участники заполнили анкеты, где среди вопросов также был вопрос о том, как часто испытуемые видели плохие сны и кошмары.

Как показало исследование, люди среднего возраста, которые видели кошмары каждую неделю, в четыре раза чаще испытывали снижение когнитивных способностей на протяжении последующих 10 лет. В старшей группе в два раза чаще деменция была связана с ночными кошмарами.

Также авторы работы подчеркивают, что связь между кошмарами и грядущей деменцией была сильнее у мужчин, чем у женщин.

К примеру, у пожилых мужчин с еженедельными кошмарами, вероятность деменции вырастала в 5 раз, чем у мужчин того же возраста, но без плохих снов.

По мнению экспертов, полученные результаты исследования могут указывать на один из самых ранних признаков деменции. Кошмары могут предшествовать проблемам с памятью и мышлением на несколько лет или даже десятилетий. Особенно, в случае мужчин.

С другой стороны, авторы исследования не исключают, что регулярные кошмары могут быть даже причиной развития деменции.

Пока невозможно сказать наверняка, какая из двух теория верна. Но независимо от этого, основной вывод один: регулярные кошмары и среднем и пожилом возрасте могут быть связаны с риском развития деменции.

Но есть и хорошие новости. Современная медицина уже научилась бороться с повторяющимися кошмарами. Также результаты другого исследования показали, что первоочередное медицинское лечение кошмаров снижает накопление аномальных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Напомним, ученые рассказали, как обнаружить неочевидную деменцию. Хотя лекарства от деменции до сих пор нет, раннее ее обнаружение и лечение делает жизнь пораженных ей людей гораздо более комфортной и безопасной.