Покращить пам'ять і знизить тривожність. Дієтологи назвали найкращий чай для здоров'я мозку

Наш мозок відповідає за кожну думку, емоцію і дію, тому його благополуччя має вирішальне значення для загального стану здоров'я. Є чай, який допоможе зміцнити здоров'я мозку і поліпшити пам'ять.

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У сьогоднішньому швидко мінливому світі підтримання оптимального здоров'я мозку важливе як ніколи. У той час як багато людей зосереджуються на фізичних вправах і харчуванні для фізичного здоров'я, мозок також потребує ретельної уваги. Дивно, але простий чай, напій, який вживають у різних культурах, може мати значний вплив на здоров'я мозку. Про це пише Eating Well.

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Серед безлічі сортів чаю є один, який має набагато більше переваг, ніж інші. Було доведено, що багато сортів чаю покращують маркери здоров'я мозку, але зелений чай є явним фаворитом.

Користь зеленого чаю

Фото: Freepik

Зелений чай містить поліфеноли, які вважаються різновидом антиоксидантів, каже Колін Висоцкі, магістр наук. Незважаючи на те, що існують тисячі поліфенолів, "одним із таких типів є галлат епігалокатехіну (EGCG), який міститься в зеленому чаї", — каже експерт. Висоцкі вказує на один систематичний огляд і метааналіз, який показує, що поліфеноли можуть підтримувати робочу і довготривалу пам'ять, особливо в людей середнього та похилого віку.

"Флавоноїди зеленого чаю допомагають новим клітинам мозку рости, зберігаючи поточні клітини здоровими та сприяючи припливу крові до тієї частини мозку, що живить центр емоційної регуляції", — каже дієтологиня Меггі Мун. Флавоноїди — це група поліфенолів, до якої входить EGCG.

Зелений чай також може покращувати настрій, виявляючи антидепресивні та заспокійливі властивості. Одним із чинників може бути присутність L-теаніну, амінокислоти, що природним чином міститься в листі зеленого чаю. L-теанін пов'язаний зі зменшенням тривожності та може підвищити стійкість до стресу.

Важливо пам'ятати, що дослідження, пов'язані із зеленим чаєм, вказують лише на потенціал зеленого чаю. Тому, якщо ви відчуваєте проблеми зі здоров'ям, важливо звернутися по медичну допомогу й уточнити у свого лікаря, чи корисно вам додати зелений чай у ваш раціон.

Як пити зелений чай

Фото: Freepik

Один із найпростіших способів пити зелений чай — це заварити традиційний гарячий чай. Незалежно від того, купуєте ви окремо упакований або листовий зелений чай, не забувайте звертати увагу на бренди, які використовують високоякісні інгредієнти.

Зелений чай можна вживати як у холодному, так і в гарячому вигляді. Можна, наприклад, приготувати зелений чай із медом. Якщо ви небайдужі до холодного зеленого чаю, особливо в теплу пору року, ви можете приготувати його з льодом і м'ятою. Крім того, зелений чай можна легко додати в будь-який із ваших улюблених напоїв, включно з матча лате або навіть ранковим смузі.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, як японський чай допоможе швидко скинути вагу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели користь зеленого чаю для жіночого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця