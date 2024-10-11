Улучшит память и снизит тревожность. Диетологи назвали лучший чай для здоровья мозга

Наш мозг отвечает за каждую мысль, эмоцию и действие, поэтому его благополучие имеет решающее значение для общего состояния здоровья. Есть чай, который поможет укрепить здоровье мозга и улучшить память.

Related video

В сегодняшнем быстро меняющемся мире поддержание оптимального здоровья мозга важно как никогда. В то время как многие люди сосредотачиваются на физических упражнениях и питании для физического здоровья, мозг также требует тщательного внимания. Удивительно, но простой чай, напиток, который употребляют в разных культурах, может оказывать значительное влияние на здоровье мозга. Об этом пишет Eating Well.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Среди множества сортов чая есть один, который имеет намного больше преимуществ, чем другие. Было доказано, что многие сорта чая улучшают маркеры здоровья мозга, но зеленый чай является явным фаворитом.

Польза зеленого чая

Фото: Freepik

Зеленый чай содержит полифенолы, которые считаются разновидностью антиоксидантов, говорит Колин Высоцки, магистр наук. Несмотря на то, что существуют тысячи полифенолов, "одним из таких типов является галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащийся в зеленом чае", — говорит эксперт. Высоцки указывает на один систематический обзор и метаанализ, который показывает, что полифенолы могут поддерживать рабочую и долговременную память, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

"Флавоноиды зеленого чая помогают новым клеткам мозга расти, сохраняя текущие клетки здоровыми и способствуя притоку крови к той части мозга, которая питает центр эмоциональной регуляции", — говорит диетолог Мэгги Мун. Флавоноиды — это группа полифенолов, в которую входит EGCG.

Зеленый чай также может улучшать настроение, проявляя антидепрессивные и успокаивающие свойства. Одним из факторов может быть присутствие L-теанина, аминокислоты, естественным образом содержащейся в листьях зеленого чая. L-теанин связан с уменьшением тревожности и может повысить устойчивость к стрессу.

Важно помнить, что исследования, связанные с зеленым чаем, указывают лишь на потенциал зеленого чая. Поэтому, если вы испытываете проблемы со здоровьем, важно обратиться за медицинской помощью и уточнить у своего врача, полезно ли вам добавить зеленый чай в ваш рацион.

Как пить зеленый чай

Фото: Freepik

Один из самых простых способов пить зеленый чай – это заварить традиционный горячий чай. Независимо от того, покупаете ли вы отдельно упакованный или листовой зеленый чай, не забывайте обращать внимание на бренды, которые используют высококачественные ингредиенты.

Зеленый чай можно употреблять как в холодном, так и в горячем виде. Можно, например, приготовить зеленый чай с медом. Если вы неравнодушны к холодному зеленому чаю, особенно в теплое время года, вы можете приготовить его со льдом и мятой. Кроме того, зеленый чай можно легко добавить в любой из ваших любимых напитков, включая матча латте или даже утренний смузи.

Напомним, нутрициолог рассказала, как японский чай поможет быстро сбросить вес.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали пользу зеленого чая для женского здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту