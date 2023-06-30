Быстро похудеть для купальника. Как японский чай поможет получить стройную фигуру — нутрициолог

Матча — это разновидность зеленого чая, однако он совсем не похож на чай и имеет уникальный состав. О том, поможет ли матча похудеть, нам рассказала нутрициолог Наталья Козак.

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Уникальные особенности матчи появляются из-за особенностей выращивания. Для производства матчи, растения во время роста почти все время затеняют. Отсутствие прямого солнечного света увеличивает выработку хлорофилла и повышает содержание аминокислот, именно это и придает растению насыщенный зеленый цвет. После сбора, листья измельчают в пудру — так и появляется матча.

Ошибочно считать матчу альтернативой кофе, ведь она содержит питательные вещества всего чайного листа и, соответственно, больше кофеина и антиоксидантов.

В чем польза матчи

Фото: Freepik

Именно благодаря такому процессу выращивания матча содержит в 5 раз больше хлорофилла, который оказывает общеукрепляющее и противоопухолевое действие, а также способствует регенерации тканей, улучшает работу кишечника и помогат выводить токсины из организма. Но вот помогает ли матча похудеть, Фокусу рассказала нутрициолог, инструктор по здоровому питанию Наталья Козак.

"Действительно, матча обладает антиоксидантными свойствами, благодаря спектру имеющихся катехинов — органические вещества, биофлавоноиды. Количество катехинов в чае значительно возрастает при специальном затенении растения в период сбора урожая. Матча тонизирует, повышает когнитивные функции, противодействует старению организма и укрепляет стрессоустойчивость. А 2 г чая, приготовленного на воде, даже усиливает окисление жиров во время 30-минутной быстрой прогулки, однако не стоит переоценивать эффект матчи для похудения" — говорит нутрициолог Наталья Козак.

Во-первых, следует понимать, что употреблять много чая матча в течение дня нельзя, из-за большого содержания кофеина. Безопасная доза катехинов для взрослых составляет 338 мг, такое количество содержится в примерно 4 г матчи, это 2 чайные ложки порошка без горки в сутки (1-2 чашки напитка). Старайтесь не употреблять матчу за 3-4 часа до сна, чтобы не вызвать проблем с засыпанием, из-за возбуждения нервной системы.

Поможет ли матча похудеть

Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Если вы замените латте или капучино на матчу, ограничите употребление вредной пищи и будете регулярно заниматься спортом, то получите результат. Зеленый чай известен своей способностью ускорять потерю веса и его часто добавляют в рацион все, кто желает похудеть. Исходя из того, что матча производится из того же растения, то соответственно, имеет такие же свойства.

Вопрос в том, как правильно выбрать и приготовить напиток. Нередко можно встретить розовую матчу или даже голубую. Это тоже матча?

"Если учесть, что это зеленый чай, то откуда столько цветов? Розовый, синий, оранжевый, желтый, фиолетовый. Интересно? Конечно! Цветные матча — не чай, а перемолотые плоды манго, питахайи или синих цветов клитории тройчатой" — говорит Наталья Козак.

Итак, цветная матча не имеет уникальных свойств настоящей матчи и, увы, не поможет вам в похудении.

Кроме того, выбирая чай матча, отдавайте предпочтение сертифицированным органическим сортам, чтобы снизить риск наличия примесей в напитке.

"К сожалению, в Украине множество подделок. Главный секрет матча — это терпкий травянистый вкус со сладковатым послевкусием, а также отсутствие оседающих гранул, порошка на дне чашки, ну и высокая цена. Помните, матча на воде — лекарство, а матча на молоке — просто еда" — подытоживает нутрициолог.

Фото: Pixabay

Если вы хотите поддержать свое здоровье и уменьшить вес, то вместе с физическими нагрузками и изменениями в питании, матча может помочь снизить ИМТ и объем талии.

Матча имеет множество преимуществ для вашего здоровья, начиная от контроля веса, заканчивая снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно помнить, что всю пользу этого напитка вы получите, если приобретете качественный сертифицированный продукт и растворите его в воде, а не в молоке.

Кстати, матчу можно приготовить не только в виде чая, его используют как дополнение к коктейлям и десертам.

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