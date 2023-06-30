Швидко схуднути для купальника. Як японський чай допоможе отримати струнку фігуру – нутриціолог

Матча – це різновид зеленого чаю, проте він не схожий на чай та має унікальний склад корисних речовин. Про те, чи допоможе матча схуднути, нам розповіла нутриціологиня Наталя Козак.

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Унікальні особливості матчі з’являються через особливості вирощування. Для виробництва матчі, рослини під час росту майже весь час затіняють. Відсутність прямого сонячного світла збільшує продукування хлорофілу й підвищує вміст амінокислот, саме це і надає рослині насичений зелений колір. Після збору листя подрібнюють в пудру – так з’являється матча.

Помилково вважати матчу альтернативою каві, адже вона містить поживні речовини усього чайного листка і відповідно більше кофеїну та антиоксидантів.

В чому користь матчі

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Саме завдяки такому процесу вирощування матча містить у 5 разів більше хлорофілу, який має загально зміцнювальну та протипухлинну дію, а також сприяє регенерації тканин, покращує роботу кишківника та сприяє виведенню токсинів з організму. Та от чи допомагає матча схуднути, Фокусу розповіла нутриціологиня, інструктор зі здорового харчування Наталія Козак.

"Дійсно, матча має антиоксидантні властивості, завдяки спектру наявних катехінів – органічні речовини, біофлавоноїди. Кількість катехінів в чаї значно зростає при спеціальному затіненні рослини в період збору врожаю. Матча тонізує, підвищує когнітивні функції, протидіє старінню організму та зміцнює стійкість до стресів. А 2 г чаю приготованого на воді навіть посилює окиснення жирів під час 30-хвилинної швидкої прогулянки, проте не варто переоцінювати ефект матча для схуднення" — говорить нутриціолог Наталія Козак.

По-перше, варто розуміти, що вживати багато матчі протягом дня не можна, через великий вміст кофеїну. Безпечна доза катехінів для дорослих складає 338 мг, така кількість міститься у приблизно 4 г матчі, це 2 чайні ложки матчі без гірки на добу (1-2 чашки напою). Намагайтесь не вживати матчу за 3-4 години до сну, щоб не викликами проблеми із засипанням, через збудження нервової системи.

Чи допоможе матча схуднути

Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Якщо ви заміните лате чи капучино на матчу, обмежите вживання шкідливої їжі та будете регулярно займатися спортом, то отримаєте результат. Зелений чай відомий своєю здатністю прискорювати втрату ваги та його часто додають до раціону всі, хто бажає схуднути. Виходячи з того, що матча виробляється із тієї ж рослини, то відповідно, має такі самі властивості.

Питання в тому, як правильно обрати та приготувати напій. Нерідко можна натрапити на рожеву матчу або навіть блакитну. Чи це теж матча?

"Якщо врахувати, що це зелений чай, то звідки стільки кольорів? Рожева, синя, помаранчева, жовта, фіолетова. Цікаво? Авжеж! Кольорові матча – не чай, а перемелені плоди манго, пітахайї або синіх квітів кліторії трійчастої" — говорить Наталія Козак.

Отже, кольорова матча не має унікальних властивостей справжньої матчі та не допоможе вам у схудненні.

Крім того, обираючи чай матча, віддавайте перевагу сертифікованим органічним сортам, щоб знизити ризик домішок.

"На жаль, в Україні безліч підробок. Головний секрет матча – це терпкий трав’янистий смак з солодкуватим післясмаком, а також відсутність осідаючих гранул, порошку на дні чашки, висока ціна. Пам’ятайте – матча на воді – ліки, а матча на молоці – просто їжа – підсумовує нутриціолог.

Фото: Pixabay

Якщо ви хочете підтримати своє здоров’я та зменшити вагу, то разом із фізичними навантаженнями й змінами в харчуванні, матча може допомогти знизити ІМТ та об’єм талії.

Матча має безліч переваг для вашого здоров’я, починаючи від контролю ваги, закінчуючи зниженням ризиків серцево-судинних захворювань. Проте важливо пам’ятати, що всю користь цього напою ви отримаєте, якщо придбаєте якісний сертифікований продукт та розчините його у воді, а не в молоці.

До речі, матчу можна приготувати не лише у вигляді чаю, його використовують як доповнення до коктейлів та десертів.

Нагадаємо, харчова індустрія пропонує низку переоцінених продуктів, які ніби-то мають супервластивості, проте користь їхня не доведена

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