Старость не станет приговором: популярный сорт чая оказался эффективным способом защиты от деменции

Деменция продолжает оставаться серьезным и неизлечимым заболеванием, поражающим все больше людей по мере их старения. Однако недавно ученые обнаружили обыкновенный, на первый взгляд, напиток, который может в корне изменить ситуацию.

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Недавнее исследование подчеркивает потенциальную пользу зеленого чая матча для когнитивных функций и сна у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями (ЛКН). Напиток оказался не просто уникальным по вкусовым свойствам для ценителей чая, но и важным помощником, не дающим нашему мозгу терять свое здоровье с годами, пишет News Medical.

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В клиническом исследовании, проводившемся в течение 12 месяцев и опубликованном в журнале PLOS ONE, изучалось влияние ежедневного употребления матча на социальную осознанность и качество сна среди людей в возрасте от 60 до 85 лет в Японии. Полученные результаты рассказали ученым о том, что данный чай может улучшать некоторые когнитивные функции, в частности распознавание мимики, и повышать качество сна у людей с ранним снижением когнитивных способностей.

Деменция — серьезная глобальная беда, число случаев которой, как ожидается, резко возрастет и представляет собой проблему наряду с такими распространенными осложнениями, как нарушения сна у стареющего населения. Исследования показали, что сокращение продолжительности сна значительно повышает риск развития болезни, что делает изучение диетических вмешательств, таких как зеленый чай матча, особенно актуальным.

Матча, богатый такими биологически активными соединениями, как эпигаллокатехин галлат (EGCG), теанин и кофеин, в предыдущих исследованиях показал свое положительное влияние на осознанность и настроение людей. 99 участников были разделены на две группы: одна ежедневно принимала зеленый чай матча, а другая — плацебо. В течение всего исследования в группе, принимавшей матча, наблюдалось заметное повышение уровня теанина в крови, что свидетельствовало о высокой приверженности к вмешательству.

Ученые отметили, что участники, употреблявшие матча, продемонстрировали улучшение социальных навыков, в частности, восприятия мимики и времени реакции, хотя значительных улучшений в более широких когнитивных тестах, таких как Монреальский когнитивный опросник (MoCA-J), отмечено не было.

В исследовании также отмечалось улучшение качества сна среди участников группы матча, что может быть связано с известным эффектом теанина по улучшению сна. Хотя эти данные свидетельствуют о потенциальной пользе, исследователи предупреждают, что небольшой размер выборки и опора на самоотчеты о состоянии могут ограничить обобщаемость результатов. Для подтверждения этих эффектов и изучения долгосрочного влияния матча на снижение когнитивных способностей команда планирует проведение будущих научных работ с более крупными и разнообразными выборками и объективными измерениями сна.

Уникальный процесс выращивания матча, повышающий содержание теанина и других полезных соединений, может обеспечить более существенные преимущества для здоровья по сравнению с обычным зеленым чаем. Включение матча в ежедневный распорядок дня может стать простой стратегией, которая поможет смягчить снижение когнитивных способностей и улучшить качество сна, потенциально отсрочив наступление более серьезных нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, считают авторы.

Ранее Фокус писал о самых полезных сортах чая. Хотя многие из нас считают чай довольно обыденным популярным напитком, его различные сорта могут не только разнообразить его вкусовые свойства, но и помочь нам справиться с болезнями.

Также Фокус писал о пользе одной чашки кофе перед интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.