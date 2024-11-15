Знайшли корінь проблем зі здоров'ям: сотні тисяч дітей наразилися на серйозну небезпеку

Наш організм постійно піддається атаці багатьох вірусів і розвитку захворювань, проте деякі з їхніх причин зовсім не є зовнішніми. Так, вчені з'ясували важливу причину, що закладає фундамент слабкого здоров'я ще в нашому дитинстві.

Нещодавно опублікований всебічний огляд учених виявив широку поширеність несприятливого дитячого досвіду (НДО) в усьому світі, від якого страждає близько півмільйона дітей у 18 країнах. Ці дані змусили вчених занепокоїтися про якість життя сотень тисяч дітей і про те, як це позначиться на їхній психіці, що формується, і подальшому, вже дорослому житті, пише HealthDay.

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У систематичному огляді наукових праць, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics і підготовленому доктором Шері Медіган з Канадської дослідницької кафедри другого рівня SSHRC з визначення дитячого розвитку та її колегами з Університету Калгарі, розглядалися поширеність НДО, фактори, що сприяють їхньому виникненню, і методологічні аспекти.

НДО включають у себе схильність до жорстокого поводження, зневаги та побутові конфлікти, що суттєво впливає на довгострокові результати фізичного та психічного здоров'я дітей, які підростають. У дослідженні було узагальнено дані 65 наукових робіт за участю 490 423 дітей. У ньому вчені виявили, що лише 42,3% дітей не пережили жодного НДО, 22% пережили один, а 14,8% — чотири або більше. До вразливих груп, які частіше зазнають чотирьох або більше НДО, належать підлітки (коефіцієнт поширеності — КР 1,16), діти в інтернатних установах (КР 1,26), неповнолітні правопорушники (КР 1,29) і корінне населення країн (КР 1,63).

Отримані вченими дані свідчать про те, що системні чинники та соціальна нерівність сприяють зростаючому ризику дитячих травм серед цих груп. Крім того, дослідження підкреслює вплив методів оцінки на показники поширеності НДО. Наприклад, дослідження, в яких використовувалися огляди особистих справ, показали вищі показники поширеності НДО (КР 1,29) порівняно з дослідженнями, що ґрунтувалися на анкетуванні, особливо коли інформацію надавали самі діти (КР 0,85). Така методологічна варіативність вказує на необхідність стандартизації підходів до оцінки, щоб краще відобразити реалії дитячих негараздів, заявили автори.

Дослідники також підкреслили важливість раннього втручання для пом'якшення наслідків НДО. Вони виступають за "цілеспрямовані, спільно розроблені громадські заходи", які спрямовані на усунення корінних причин НДО та пом'якшення їхніх довгострокових наслідків. Знижуючи вплив цих небезпечних чинників і підтримуючи життєстійкість, такі стратегії мають бути спрямовані на формування більш здорових майбутніх поколінь і зменшення передачі наслідків травм від покоління до покоління.

Всесвітня організація охорони здоров'я також виявила, що НДО є одним з основних чинників, що сприяють нерівності в галузі охорони здоров'я. Вони пов'язані з підвищеним ризиком хронічних захворювань, зловживання психоактивними речовинами та психічних розладів. Так, мета-аналіз, проведений 2019 року, засвідчив, що в людей із чотирма і більше НДО в 4,6 раза вищий ризик розвитку депресії та в 2,7 раза вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Така статистика свідчить про необхідність розв'язання проблеми НДО ще в дитинстві, як важливого пріоритету громадської охорони здоров'я.

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