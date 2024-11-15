Зістарить, уб'є потомство і розвине рак: учені розкрили нові небезпеки куріння марихуани

Легалізація марихуани вже давно є предметом суперечок, які ділить науковий світ навпіл. Нещодавнє дослідження надало її противникам низку серйозних доказів небезпеки її вживання для багатьох поколінь уперед.

Нещодавнє дослідження Університету Західної Австралії викликало серйозні побоювання з приводу довгострокових наслідків вживання марихуани для здоров'я, виявивши її вплив на ДНК, наше швидке старіння і можливість нанесення шкоди наступним поколінням. Хоча вона здобула свою популярність через свій розслаблювальний ефект, науковці заявили, що за лаштунками вона настільки стресує наш організм, що про жоден відпочинок і мови бути не може, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Канабіс, який наразі дозволений у багатьох країнах і стає дедалі популярнішим, пов'язали з прискореним старінням, ризиком розвитку раку і генетичними ушкодженнями, які можуть призвести до вроджених аномалій і порушень розвитку у нашого потомства. Доктор Стюарт Ріс, співавтор дослідження, опублікованого в журналі Addiction Biology, звернув увагу на наслідки вживання канабісу для кількох поколінь уперед: "Це нове дослідження показує, як генетичний збиток від вживання канабісу може передаватися нашим дітям із покоління в покоління. Це має перевести дискусію про легалізацію канабісу з площини особистого вибору в площину, що потенційно зачіпає наше майбутнє".

Важливо

Кашель із кров'ю і смерть: дюжину продуктів із марихуаною відкликали через токсичність

Аналіз, що включав понад 50 досліджень, виявив свідчення передчасного старіння серед споживачів марихуани, причому біологічні маркери віку вказували на значне погіршення стану навіть у молодих дорослих. Дослідження 154 учасників віком від 13 до 30 років засвідчило, що вживання марихуани сприяє епігенетичному старінню і підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, таких як ХОЗЛ, діабет і хвороби серця.

Вплив марихуани також поширюється на допологове і раннє дитяче здоров'я, заявили автори. Дослідження, наведені в доповіді, пов'язують вживання канабісу батьками з вродженими дефектами, аутизмом і дитячими раковими захворюваннями. Пренатальний вплив збільшує ризик викидня, мертвонародження і пухлин центральної нервової системи, причому ці висновки підтверджуються як дослідженнями на людях, так і на тваринах. Цей зростаючий масив доказів змушує замислитися про те, що споживання канабісу може позначитися на житті багатьох людей одночасно, виносячи його за рамки особистого вибору.

Канабіс також виявився пов'язаним із раком яєчок, відносний ризик якого в 2,6 раза вищий серед споживачів, згідно з отриманими даними. Дослідники зазначили, що збільшення кількості легальних продуктів канабісу може посилити ці ризики, тим паче що нормативна база часто відстає від стрімкого розвитку ринку. Ці висновки збігаються з пропозицією Управління з боротьби з наркотиками США знизити статус марихуани зі Списку I до Списку III, що потенційно полегшить її класифікацію, але не зробить її легальною в усій країні.

Критики стверджують, що такі зміни можуть применшити ризики для здоров'я населення, особливо з огляду на те, що щоденне вживання марихуани наразі перевершує споживання алкоголю серед американців молодше 30 років. З огляду на зростаючу поширеність вживання канабісу, особливо в таких країнах, як США, де його легалізовано, експерти в галузі громадської охорони здоров'я наголошують на необхідності поінформованих дискусій про його регулювання. Політики та медичні працівники повинні зважити ці значні наслідки для здоров'я в порівнянні з його передбачуваними перевагами.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, як вейпінг непомітно вбиває нашу імунну систему. Вчені виявили, що навіть пари, які не містять нікотин, поступово паралізують наші найважливіші імунні клітини, роблячи нас легкою здобиччю для респіраторних захворювань.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.