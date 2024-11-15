Народила вже десятьох: жінка вагітна четвертою парою близнят і планує ще дітей

Користувачі у соцмережах розділилися на два табори: одні критикували сім'ю за таку кількість дітей, а другі — гаряче підтримували велику родину та батьків.

Британка Аманда Селлерз має величезну власну родину, в якій вже є 10 дітей, і наразі жінка очікує на четверту двійню. Свою історію та велику сім'ю вона показала в ролику у TikTok, який набрав понад два мільйони переглядів і зробив жінку відомою, пише таблоїд The Sun.

ЗМІ зазначає, що жінка ніколи не проходила лікування безпліддя, а тому народження такої кількості дітей сталося "природним способом". Однак Аманда каже, що одну пару близнят вони втратили і це змусило її хвилюватися за нинішню вагітність, в якій теж вона виношує близнюків. Однак лікарі запевнили, що діти добре розвиваються і зауважень у лікарів немає.

Наразі жінка займається з дітьми домашньою освітою, яких наразі усім до восьми років. Старші активно допомагають молодшим навчатися, підтримують їх, а також допомагають мамі у звичних побутових справах — від підтримки чистоти до миття посуду.

Однак для забезпечення такої великої родини потрібно заробляти, тому чоловік Аманди та її батько працюють віддалено, а також здали в оренду підвал її тата, аби збільшити свої доходи. Жінка також вказує, що на продукти сім'я витрачає близько 2 000 фунтів (104,4 тис. грн) Журналісти пишуть, що наразі Аманда хоче використати свій досвід грудного годування для отримання сертифікату консультанта з лактації, аби збільшити сімейний бюджет.

Для того, аби така велика родина могла подорожувати, Селлерзи придбали мікроавтобус на 15 пасажирів. Це було зроблено для того, щоби вся сім'я могла подорожувати разом, а не окремими автомобілями.

Загалом друзі та родичі дуже підтримують велику сім'ю Селлерзів і допомагають у буденних справах. Сама жінка зізнається, що така підтримка дозволяє їй почуватися легше, а сама вона каже, що планує після народження четвертої пари, можливо, народити ще дітей.

Користувачі TikTok поділилися своїми думками про багатодітну родину в коментарях. Загалом дописувачі розділилися на дві великі групи: тих, хто підтримував цю родину, а також на тих, хто не розумів для чого народжувати таку кількість дітей та дати їм ради.

Ті, хто осуджували пару, писали, що скоро Селлерзам доведеться "купувати шкільний автобус", інші іронічно питали, як така велика родина дивиться телевізор. Декотрі питали, чи збирається жінка зупинитися у своєму прагненні народити якомога більше дітей, і радили назвати чергових близнят "Вже" і "Досить".

Однак переважна більшість дуже палко підтримали багатодітну британку та її родину. Кілька користувачок писали, що самі є мамами близнят і багатодітними батьками, і говорили, що розуміють Аманду і підтримують її. Інша дописувачка написала, що вітає цю "прекрасну та чудову родину", ще група користувачів бажала парі всього найкращого і говорили, що будуть молитися за благо Аманди, її чоловіка та їх дітей.

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