Родила уже десятерых: женщина беременна четвертой парой близнецов и планирует еще детей

Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: одни критиковали семью за такое количество детей, а вторые — горячо поддерживали большую семью и родителей.

Британка Аманда Селлерс имеет огромную собственную семью, в которой уже есть 10 детей, и сейчас женщина ожидает четвертую двойню. Свою большую семью она показала в ролике в TikTok, который набрал более двух миллионов просмотров и сделал женщину известной, пишет таблоид The Sun.

СМИ указывает, что женщина никогда не проходила лечение от бесплодия, а потому рождение такого количества детей стали "естественным образом". Однако Аманда говорит, что одну пару близнецов она потеряла и это заставило ее волноваться за нынешнюю беременность, в которой тоже она вынашивает близнецов. Однако врачи заверили, что дети хорошо развиваются и замечаний у врачей нет.

Сейчас женщина занимается с детьми домашним образованием, которым сейчас всем до восьми лет. Старшие активно помогают младшим учиться, поддерживают их, а также помогают маме в привычных бытовых делах — от поддержания чистоты до мытья посуды.

Однако для обеспечения такой большой семьи нужно зарабатывать, поэтому муж Аманды и ее отец работают удаленно, а также сдали в аренду подвал ее папы, чтобы увеличить свои доходы. Женщина также указывает, что на продукты семья тратит около 2000 фунтов (104,4 тыс. грн). Журналисты пишут, что сейчас Аманда хочет использовать свой опыт грудного кормления для получения сертификата консультанта по лактации, чтобы увеличить семейный бюджет.

Для того чтобы такая большая семья могла путешествовать, семья Селлерс приобрела микроавтобус на 15 пассажиров. Это было сделано для того, чтобы вся семья могла путешествовать вместе, а не отдельными автомобилями.

В целом друзья и родственники очень поддерживают большую семью Селлерсов и помогают в будничных делах. Сама женщина признается, что такая поддержка позволяет ей чувствовать себя легче, а сама она говорит, что планирует после рождения четвертой пары, возможно, родить еще детей.

Пользователи TikTok поделились своими мыслями о многодетной семье в комментариях. В общем кокоментаторы разделились на две большие группы: тех, кто поддерживал эту семью, а также на тех, кто не понимал для чего рожать такое количество детей и как их воспитать.

Те, кто осуждал пару, писали, что скоро Селлерсам придется "покупать школьный автобус", другие иронично спрашивали, как такая большая семья смотрит телевизор. Некоторые спрашивали, собирается ли женщина остановиться в своем стремлении родить как можно больше детей, и советовали назвать очередных близнецов "Уже" и "Хватит".

Однако подавляющее большинство очень горячо поддержали многодетную британку и ее семью. Несколько пользовательниц писали, что сами являются мамами близнецов и многодетными родителями, и говорили, что понимают Аманду, и поддерживают ее. Другая пользовательница написала, что поздравляет эту "прекрасную и замечательную семью", еще группа пользователей желала паре всего наилучшего, и говорили, что будут молиться за благо Аманды, ее мужа и их детей.

Напомним, Фокус писал о том, что женщина, которая была беременной 12 лет подряд, станет бабушкой в 40 лет. Кора Дюк имеет восемь детей в возрасте от 22 до 11 лет. Она рассказала, планировала ли такую большую семью и как сохраняет фигуру после стольких беременностей.

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