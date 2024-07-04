Женщина, которая была беременной 12 лет подряд, станет бабушкой в 40 лет (фото)

Кора Дюк имеет восемь детей в возрасте от 22 до 11 лет. Она рассказала, планировала ли такую большую семью и как сохраняет фигуру после стольких беременностей.

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Кора Дюк из города Лас-Вегас в США собрала сотни тысяч подписчиков в сети, рассказывая о своей семейной жизни. Она поделилась новостью, что впервые станет бабушкой. Об этом сообщили 3 июля в Mail Online.

Кора впервые забеременела в 16 лет — в 2000 году. С тех пор она была беременна по крайней мере несколько месяцев каждый год до 2012. За эти годы женщина родила девять детей, но один ребенок не выжил.

Недавно Кора объявила в соцсетях, что скоро появится "ребенок номер 10". Однако выяснилось, что беременна не сама блогерша, а ее старшая дочь Сина. 21-летняя девушка должна родить мальчика.

Кора Дюк с мужем Андре и дочерью Синой Фото: Mail Online

40-летняя Кара и ее 43-летний муж Андре впервые станут бабушкой и дедушкой. Американка похвасталась, что их "повысили", и опубликовала видео с радостными танцами.

Кроме Сины Кора имеет еще восемь детей: 22-летнего сына Элайджу, 19-летнюю дочь Джаан, 17-летнего сына Каира, 16-летнюю дочь Сайю, 14-летнюю дочь Ави, 13-летнего сына Романи и 11-летнего сына Таджа. Подписчики поздравили семейство с пополнением в комментариях, отметив, что Кора выглядит как сестра своей старшей дочери.

Дети Коры Дюк Фото: Соцсети

На одном подкасте американку спросили, всегда ли она хотела иметь такую большую семью. Она ответила, что на самом деле нет. Женщина сначала планировала только двух детей — мальчика и девочку.

"Противозачаточные средства со мной не срабатывали, меня тошнило и тому подобное, поэтому я их не принимала. Поэтому мы старались не иметь столько детей, но, знаете, так получилось", — признавалась она.

Кора делилась, что не ожидала популярности в интернете из-за большой семьи. Она объяснила, что снять всех своих детей было "внезапным решением". Женщина не осознавала, как много лет подряд была беременной.

"Жизнь была неспокойной с маленькими детьми, я на самом деле не могу поверить, что я все это сделала. Но если бы я знала, как трудно с детьми, я бы больше радовалась каждой беременности. Новоиспеченные мамы должны наслаждаться своей беременностью, после чего становится только тяжелее", — подчеркнула американка.

Многодетная мать рассказала, что поддерживает фигуру благодаря тяжелой атлетике. После рождения девятого ребенка ей было тяжело, и муж предложил попробовать спорт. Так женщина открыла свое новое увлечение.

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