Женщина, которая была беременной 12 лет подряд, станет бабушкой в 40 лет (фото)
Кора Дюк имеет восемь детей в возрасте от 22 до 11 лет. Она рассказала, планировала ли такую большую семью и как сохраняет фигуру после стольких беременностей.
Кора Дюк из города Лас-Вегас в США собрала сотни тысяч подписчиков в сети, рассказывая о своей семейной жизни. Она поделилась новостью, что впервые станет бабушкой. Об этом сообщили 3 июля в Mail Online.
Кора впервые забеременела в 16 лет — в 2000 году. С тех пор она была беременна по крайней мере несколько месяцев каждый год до 2012. За эти годы женщина родила девять детей, но один ребенок не выжил.
Недавно Кора объявила в соцсетях, что скоро появится "ребенок номер 10". Однако выяснилось, что беременна не сама блогерша, а ее старшая дочь Сина. 21-летняя девушка должна родить мальчика.
40-летняя Кара и ее 43-летний муж Андре впервые станут бабушкой и дедушкой. Американка похвасталась, что их "повысили", и опубликовала видео с радостными танцами.
Кроме Сины Кора имеет еще восемь детей: 22-летнего сына Элайджу, 19-летнюю дочь Джаан, 17-летнего сына Каира, 16-летнюю дочь Сайю, 14-летнюю дочь Ави, 13-летнего сына Романи и 11-летнего сына Таджа. Подписчики поздравили семейство с пополнением в комментариях, отметив, что Кора выглядит как сестра своей старшей дочери.
На одном подкасте американку спросили, всегда ли она хотела иметь такую большую семью. Она ответила, что на самом деле нет. Женщина сначала планировала только двух детей — мальчика и девочку.
"Противозачаточные средства со мной не срабатывали, меня тошнило и тому подобное, поэтому я их не принимала. Поэтому мы старались не иметь столько детей, но, знаете, так получилось", — признавалась она.
Кора делилась, что не ожидала популярности в интернете из-за большой семьи. Она объяснила, что снять всех своих детей было "внезапным решением". Женщина не осознавала, как много лет подряд была беременной.
"Жизнь была неспокойной с маленькими детьми, я на самом деле не могу поверить, что я все это сделала. Но если бы я знала, как трудно с детьми, я бы больше радовалась каждой беременности. Новоиспеченные мамы должны наслаждаться своей беременностью, после чего становится только тяжелее", — подчеркнула американка.
Многодетная мать рассказала, что поддерживает фигуру благодаря тяжелой атлетике. После рождения девятого ребенка ей было тяжело, и муж предложил попробовать спорт. Так женщина открыла свое новое увлечение.
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