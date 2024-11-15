Нашли корень проблем со здоровьем: сотни тысяч детей оказались подвержены серьезной опасности

Наш организм постоянно подвергается атаке многих вирусов и развитию заболеваний, однако некоторые из их причин вовсе не являются внешними. Так, ученые выяснили важную причину, закладывающую фундамент слабого здоровья еще в нашем детстве.

Недавно опубликованный всесторонний обзор ученых выявил широкую распространенность неблагоприятного детского опыта (НДО) во всем мире, от которого страдает около полумиллиона детей в 18 странах. Эти данные заставили ученых обеспокоиться о качестве жизни сотен тысяч детей и о том, как это скажется на их формирующейся психике и дальнейшей, уже взрослой жизни, пишет HealthDay.

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В систематическом обзоре научных работ, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics и подготовленном доктором Шери Мэдиган из Канадской исследовательской кафедры второго уровня SSHRC по определению детского развития и ее коллегами из Университета Калгари, рассматривались распространенность НДО, факторы, способствующие их возникновению, и методологические аспекты.

НДО включают в себя подверженность жестокому обращению, пренебрежению и бытовые конфликты, что существенно влияет на долгосрочные результаты физического и психического здоровья подрастающих детей. В исследовании были обобщены данные 65 научных работ с участием 490 423 детей. В нем ученые выявили, что лишь 42,3% детей не пережили ни одного НДО, 22% пережили один, а 14,8% — четыре или более. К уязвимым группам, которые чаще подвергаются четырем или более НДО, относятся подростки (коэффициент распространенности — КР 1,16), дети в интернатных учреждениях (КР 1,26), несовершеннолетние правонарушители (КР 1,29) и коренное население стран (КР 1,63).

Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что системные факторы и социальное неравенство способствуют растущему риску детских травм среди этих групп. Кроме того, исследование подчеркивает влияние методов оценки на показатели распространенности НДО. Например, исследования, в которых использовались обзоры личных дел, показали более высокие показатели распространенности НДО (КР 1,29) по сравнению с исследованиями, основанными на анкетировании, особенно когда информацию предоставляли сами дети (КР 0,85). Такая методологическая вариативность указывает на необходимость стандартизации подходов к оценке, чтобы лучше отразить реалии детских невзгод, заявили авторы.

Исследователи также подчеркнули важность раннего вмешательства для смягчения последствий НДО. Они выступают за "целенаправленные, совместно разработанные общественные мероприятия", которые направлены на устранение коренных причин НДО и смягчение их долгосрочных последствий. Снижая воздействие этих опасных факторов и поддерживая жизнестойкость, такие стратегии должны быть направлены на формирование более здоровых будущих поколений и уменьшение передачи последствий травм от поколения к поколению.

Всемирная организация здравоохранения также выявила, что НДО является одним из основных факторов, способствующих неравенству в области здравоохранения. Они связаны с повышенным риском хронических заболеваний, злоупотребления психоактивными веществами и психических расстройств. Так, мета-анализ, проведенный в 2019 году, показал, что у людей с четырьмя и более НДО в 4,6 раза выше риск развития депрессии и в 2,7 раза выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такая статистика говорит о необходимости решения проблемы НДО еще в детстве, в качестве важного приоритета общественного здравоохранения.

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