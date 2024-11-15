Полет Хельги и Зоар: как два необычных манекена-астронавта спасли наше космическое будущее

Человечество уже десятилетиями неустанно пытается покорить опасный и бескрайний простор космоса. Однако он не поддается так просто и подготовил для нас ряд ловушек, одну из которых нам помогли преодолеть два обыкновенных женских манекена.

Миссия Artemis I ознаменовала собой большой шаг в освоении космоса человечеством, изучив воздействие радиации за пределами защитного магнитного поля Земли. Но то, что сделало ее по-настоящему особенной, это факт наличия на борту космического корабля "Орион" двух специально сконструированных женских манекена, названных Хельга и Зоар, для анализа воздействия космической радиации на человеческое тело. Эти манекены, изготовленные из эпоксидной смолы, имитирующей человеческую ткань, и оснащенные современными датчиками радиации, предоставили важнейшие данные для разработки мер защиты будущих астронавтов, пишет Nature.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Радиация представляет собой значительную опасность для космических путешественников, обусловленную двумя основными источниками: галактическими космическими лучами (ГКЛ) и солнечными частицами (СЧ). ГКЛ, исходящие от далеких сверхновых и межзвездных процессов, представляют собой высокоэнергетические скрытные частицы, от которых трудно защититься, и связаны с серьезными рисками для нашего здоровья, такими как рак и снижение когнитивных способностей. СЧ, исходящие от солнечных извержений, представляют непосредственную угрозу, включающую в себя острый радиационный синдром, который может вызвать тошноту, усталость и подавление иммунитета.

Важно

Ситуация на МКС: что-то странное происходит с застрявшими в космосе астронавтами NASA (фото)

Магнитное поле Земли защищает жизнь от этих опасностей, но астронавты, отправляющиеся за пределы низкой околоземной орбиты, подвергаются усиленному облучению. На манекенах-первопроходцах были установлены два типа детекторов радиации: пассивные датчики, которые накапливали суммарные дозы, и активные датчики, предоставляющие данные об облучении в режиме реального времени. Это позволило ученым отслеживать уровень радиации на протяжении всей 25-дневной миссии, в том числе в зонах повышенного облучения, таких как радиационные пояса Ван Аллена, не подвергая опасности живые организмы. Эти пояса состоят из захваченных частиц, а во внутренних их поясах преобладают протоны, в то время как во внешних — электроны.

Данное видео рассказывает о миссии, которая может спасти жизнь десятков будущих астронавтов и ее двух главных героях

Если пересечение внутреннего пояса составило 8-15% от общей дозы облучения, то внешний пояс вызвал минимальное облучение из-за более низкого уровня энергии электронов, выяснили учегые. Их выбор женских манекенов был не случайным, ведь устранение пробелов в знаниях о том, как радиация влияет на женщин в космосе является крайне важным делом, поскольку женщины-астронавты все чаще участвуют в космических миссиях. Такие органы, как грудь, особенно чувствительны к радиации, что требует точных данных для обоснования стратегий снижения риска развития рака.

Это исследование также поможет в будущих миссиях, связанных с длительным пребыванием в открытом космосе, где понимание направленного воздействия радиации и ее влияния на различные участки тела будет иметь решающее значение для жизни людей, двигающих все человечество вперед в будущее. Набор данных, полученных Artemis I, является важной научной вехой в нашей истории. Он позволяет исследователям применить полученные знания на будущие полеты на Марс, где радиационное воздействие будет значительно выше. Ожидается, что эти выводы послужат основой для разработки экранирования космических аппаратов и мер индивидуальной защиты, обеспечивающих безопасность астронавтов, отправляющихся на следующий великий и крайне опасный космический рубеж.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Также Фокус писал о новой теории происхождения жизни на нашей планете, кардинально отличающейся от имеющейся. Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.