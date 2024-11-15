Никто не выйдет победителем: ученые рассказали о распространенной ловушке для здоровья женщин

Современный мир, динамичный и часто не прощающий ошибки посеял во многих из нас определенный вид стресса, влияющий на абсолютно все. Однако ученые недавно выяснили, что для женщин он также является причиной многих расстройств.

Недавнее исследование ученых пролило свет на запутанную взаимосвязь между женской конкуренцией и пищевыми расстройствами. Оно предполагает, что стресс, возникающий в результате конкуренции между женщинами, будь то за статус или мужское внимание, может существенно повлиять на нарушение пищевого поведения. Эта связь сохраняется и после традиционных ожиданий, затрагивая женщин разных возрастных групп, включая тех, кто находится в менопаузе, пишет PsyPost.

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Традиционные научные работы в значительной степени сосредоточены на культурных и медийных идеалах, формирующих образ тела. Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology, уникальным образом рассмотрело социальный стресс от женской конкуренции как фактор, способствующий развитию расстройств пищевого поведения, подчеркивая эволюционную перспективу их развития.

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Эволюционные теории предполагают, что внутриполовая конкуренция между женщинами может иметь адаптивные корни, исторически откладывая воспроизводство в стрессовых социальных условиях. Однако в современном обществе это адаптивное поведение может проявляться в виде ограничительных диет или наоборот — переедания. Это исследование проводилось под руководством Кэтрин Салмон, профессора психологии Университета Редлендс, в сотрудничестве с Джессикой Хехман, которая занимается вопросами продолжительности жизни и менопаузы.

Команда провела два исследования для определения причин развития подобных расстройств. В первом, в котором приняли участие 103 женщины студенческого возраста, использовались опросники для оценки стресса, связанного с соперничеством с другими женщинами, и соотнесения его со склонностью к беспорядочному питанию. Результаты показали, что стресс, связанный с ним, обусловил значительную часть различий в расстройствах пищевого поведения участниц, связав более высокий уровень стресса с увеличением нездорового пищевого поведения. Во втором исследовании 295 женщин в возрасте от 30 лет и старше получили дополнительные сведения. Участницы рассказали о своем нынешнем и прошлом уровне стресса от соревнований, пищевом поведении и менопаузальном статусе.

Стресс от соревнований оставался фактором, влияющим на беспорядочное питание, даже у женщин старшего возраста. Незамужние женщины, при этом, отмечали более высокий уровень стресса, связанного с соперничеством, по сравнению с замужними, хотя семейное положение напрямую не предсказывало беспорядочное пищевое поведение. Особенно удивительными для ученых оказались повышенные показатели стресса у женщин в постменопаузе, поскольку исследователи предполагали, что с возрастом этот стресс снижается.

Данное исследование показало устойчивость стресса социальной конкуренции и его потенциальное воздействие на протяжении всей жизни женщины, в отличии от представлений ученых о его цикле. Хотя с возрастом отношение к беспорядочному питанию, как правило, снижается, оно не исчезает полностью, заявили авторы. Это подчеркивает важность понимания более широких социальных и психологических факторов, влияющих на расстройства пищевого поведения, включая супружеское и климактерическое влияние. Авторы считают, что необходимы дальнейшие исследования для изучения этой динамики в более разнообразных популяциях и выявления защитных факторов, которые могли бы смягчить влияние стресса конкуренции на пищевое поведение у женщин. Расширение этого исследования на различные культуры и включение в него мужчин может обеспечить более широкий взгляд на эти выводы, отметили они. Подобные выводы могли бы послужить основой для разработки стратегий целевой поддержки и лечения людей, страдающих расстройствами пищевого поведения на фоне постоянного чувства конкуренции, которое является довольно частым явлением в современном мире.

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